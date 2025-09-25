Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Türk Donanması NATO'nun 'Neptune Strike' tatbikatında öncü rolde

Türk Deniz Kuvvetleri NATO tatbikatına katılıyor. TCG Anadolu'nun öncülüğünde görev yapan Anadolu Görev Grubu amfibi unsurları ve deniz piyadeleriyle kritik rolde bulunuyor. Türkiye ve ABD dahil 44 unsur tatbikatta yer alacak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Türk Donanması NATO'nun 'Neptune Strike' tatbikatında öncü rolde
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 00:29
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 00:29

'nin Anadolu Görev Grubu, İtalya'nın güneydoğusunda Adriyatik Denizi açıklarında 'nun planlı seri tatbikatlarından "Neptune Strike 25.3"de yer alacak.

Türk Donanması NATO'nun 'Neptune Strike' tatbikatında öncü rolde

44 UNSUR KATILACAK

NATO'nun Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri kapsamında bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve 22 Eylül'de başlayan "Neptune Strike" tatbikatına, Türkiye, İtalya ve ABD başta olmak üzere müttefik ülkelerden toplam 44 unsur iştirak ediyor.

Türk Deniz Kuvvetleri; , TCG Gökova, TCG Gökçeada, TCG I.İnönü, 5 helikopter, 5 Zırhlı Amfibi Hücum Aracı (ZAHA), 4 tank çıkarma aracı, 8 bot, 1 Sualtı Taarruz (SAT) görev timi, 1 birinci sınıf dalgıç timi, 1 amfibi deniz piyade taburundan oluşan Anadolu Görev Grubu ile tatbikatta öncü rolde yer alıyor.

Tatbikatın basın günü etkinliği çerçevesinde aralarında AA muhabirinin olduğu bir grup basın mensubu, TCG Anadolu gemisinde ağırlandı.

Basın günü dolayısıyla tatbikata katılan müttefik gemileri bugün birlikte geçiş eğitimi yaptı.

Türk Donanması NATO'nun 'Neptune Strike' tatbikatında öncü rolde

"KAPASİTEMİZİ SERGİLEMEK BİZİM İÇİN ÖNEMLİ BİR FAALİYET"

Türkiye'nin NATO taahhütleri kapsamında üstlendiği NATO Müttefik Mukabele Kuvveti, Amfibi Görev Kuvveti Komutanlığı ve Çıkarma Kuvveti Komutanlığı görevini 1 Temmuz’dan bu yana yürüten Amfibi Görev Grup (CATF) Komutanı Tümamiral Mevlüt Savaş Bilican, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu değerlendirmede bulundu:

"Öncelikli olarak NATO Neptune Strike, NATO'nun artırılmış teyakkuz faaliyetlerine yönelik olarak icra ettiği tatbikatlardan bir tanesi. NATO 'Enhanced Vigilance Activities' (Artırılmış Teyakkuz Faaliyetleri) olarak geçiyor. Dolayısıyla buraya katılıp hem diğer ülkelerle olan birlikte çalışabilirliğimizi artırmak hem de ülkemizin sahip olduğu kapasiteyi sergilemek bizim için son derece önemli bir faaliyettir."

22 Eylül’de başlayan "Neptune Strike 25.3" tatbikatına katılan unsurlar tarafından hafif silah atışları, denizde denetim harekatı, amfibi prova, amfibi akın, denizaltı savunma harbi ve toplu yaralı tahliyesi eğitimleri ve geri yükleme-bindirme faaliyeti icra ediliyor.

"Neptune Strike" tatbikatına ayrıca, NATO Daimi Deniz Görev Grubu-2'de (SNMGM-2) görevli TCG Barbaros ve İtalyan donanmasına ait ITS Carlo Bergamini fırkateynleri ile yine İtalya'dan amfibi hücum gemisi ITS San Giorgio da destek veriyor.

Tatbikat, 26 Eylül'e kadar sürecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Rusya, NATO'ya savaş açarsa ne olur? Almanya bu tarihe kadar hazırlık yapacak
ETİKETLER
#nato
#tcg anadolu
#türk deniz kuvvetleri
#Neptune Strike 25.3
#Adriyatik Denizi
#Amfibi Operasyonları
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.