Instagram'ın algoritma karmaşası bitiyor: Artık yanlışlıkla izlediğiniz videolar karşınıza çıkmayacak

Instagram, uzun süredir eleştirilen algoritma yapısında değişikliğe gidiyor. Platform, kullanıcıların içerik tercihlerini daha net biçimde belirleyebilmesi için yeni bir özelliği hayata geçiriyor. Artık Reels bölümünde önerilen videolar, kişisel tercihlere göre ince ayarlarla düzenlenebilecek.

INSTAGRAM'A ALGORİTMA ÖZELLEŞTİRME İMKANI GELİYOR

Uygulamanın yanlışlıkla ilgi duyduğunuzu sandığı içerik kategorileri kolayca engellenebilecek. Örneğin tek bir kedi videosu izledikten sonra sürekli benzer videoların karşıya çıkması durumunda, bu tür öneriler devre dışı bırakılabilecek. Özelleştirme seçeneğinin zaman içinde yalnızca Reels ile sınırlı kalmayacağı, uygulamanın diğer akışlarına da yayılması planlanıyor.

Instagram Başkanı Adam Mosseri, yeni özelliğin önümüzdeki birkaç ay içinde test edilmeye başlanacağını açıkladı. Mosseri ayrıca uygulamanın gezinme çubuğunda da bazı yenilikler planlandığını belirtti. Buna göre, doğrudan mesajlar sekmesi daha belirgin hale getirilecek.

Gelişme, platformun ulaştığı dev bir istatistikle aynı dönemde duyuruldu. Adam Mosseri ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg geçtiğimiz günlerde Instagram'ın aylık 3 milyar kullanıcıya eriştiğini ilan etti.