Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Teknoloji
Avatar
Editor
 | Ömer Faruk Dogan

Instagram'ın algoritma karmaşası bitiyor: Artık yanlışlıkla izlediğiniz videolar karşınıza çıkmayacak

Instagram kullanıcıların Reels'ta istemediği içerikleri engelleyebilmesine imkan tanıyacak yeni bir özelliği test etmeye hazırlanıyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Murat Makas
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 10:21

Instagram, uzun süredir eleştirilen yapısında değişikliğe gidiyor. Platform, kullanıcıların içerik tercihlerini daha net biçimde belirleyebilmesi için yeni bir özelliği hayata geçiriyor. Artık bölümünde önerilen videolar, kişisel tercihlere göre ince ayarlarla düzenlenebilecek.

INSTAGRAM'A ALGORİTMA ÖZELLEŞTİRME İMKANI GELİYOR

Uygulamanın yanlışlıkla ilgi duyduğunuzu sandığı içerik kategorileri kolayca engellenebilecek. Örneğin tek bir kedi videosu izledikten sonra sürekli benzer videoların karşıya çıkması durumunda, bu tür öneriler devre dışı bırakılabilecek. seçeneğinin zaman içinde yalnızca Reels ile sınırlı kalmayacağı, uygulamanın diğer akışlarına da yayılması planlanıyor.

Instagram'ın algoritma karmaşası bitiyor: Artık yanlışlıkla izlediğiniz videolar karşınıza çıkmayacak

Instagram Başkanı Adam Mosseri, yeni özelliğin önümüzdeki birkaç ay içinde test edilmeye başlanacağını açıkladı. Mosseri ayrıca uygulamanın gezinme çubuğunda da bazı yenilikler planlandığını belirtti. Buna göre, doğrudan sekmesi daha belirgin hale getirilecek.

Gelişme, platformun ulaştığı dev bir istatistikle aynı dönemde duyuruldu. Adam Mosseri ve Meta CEO'su Mark Zuckerberg geçtiğimiz günlerde Instagram'ın aylık 3 milyar kullanıcıya eriştiğini ilan etti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır’dan ABD’de yatırım mesajı
Elon Musk'ın babası Errol Musk 3 kez çocuklarına cinsel istismardan soruşturma geçirdi iddiası
ETİKETLER
#özelleştirme
#mesajlar
#algoritma
#reels
#özellik
#Instagram Sorunları
#Gelişim
#Teknoloji
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.