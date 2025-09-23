Sanayi ve Teknoloji Bakanı Kacır’dan ABD’de yatırım mesajı

Birleşmiş Milletler (BM) 80. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik eden Kacır, NSosyal hesabından ABD'deki temaslarına ilişkin paylaşımda bulundu. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, dijital teknolojilerin yatırımların hızlanması, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi adına büyük fırsatlar barındırdığını belirtti.

Kacır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşrifleriyle Türkevi'nde Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) tarafından düzenlenen 17. Türkiye Yatırım Konferansı'na katıldıklarını kaydetti. Burada çok sayıda Amerikan şirketinin üst yöneticileriyle Türkiye'ye yönelik yatırım ve büyüme planlarını konuştuklarının bilgisini veren Kacır, "Özellikle dijital teknolojiler, yatırımların hızlanması, iki ülke ilişkilerinin gelişmesi adına büyük fırsatlar barındırıyor." ifadesini kullandı.