Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor! İşte 23 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları

Yatırımcılar ve alım-satım yapacak olan vatandaşlar 23 Eylül 2025 Salı günü altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Haftanın ilk gününü rekorla açan altın yükselişine devam ediyor. Sabah saatlerinde gram altın 4.982,32 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 23 Eylül 2025 altın fiyatları...

İŞTE 23 EYLÜL 2025 SALI GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın: Alış 4.982,41 TL – Satış 4.982,91 TL

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons Altın: Alış 3.746,13 USD – Satış 3.746,53 USD

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek Altın: Alış 8.302,00 TL – Satış 8.368,00 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım Altın: Alış 16.604,00 TL – Satış 16.747,00 TL

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam Altın: Alış 32.460,93 TL – Satış 33.091,13 TL

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet Altını: Alış 33.106,00 TL – Satış 33.366,00 TL

ATA ALTIN NE KADAR?

Ata Altın: Alış 33.475,33 TL – Satış 34.309,20 TL