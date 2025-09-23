Altın fiyatlarında rekor üstüne rekor! İşte 23 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları

İstanbul
Yatırımcılar ve alım-satım yapacak olan vatandaşlar 23 Eylül 2025 Salı günü altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Haftanın ilk gününü rekorla açan altın yükselişine devam ediyor. Sabah saatlerinde gram altın 4.982,32 TL seviyesinden işlem görüyor. Peki çeyrek, yarım ve Cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte 23 Eylül 2025 altın fiyatları...
Gram Altın: Alış 4.982,41 TL – Satış 4.982,91 TL
Ons Altın: Alış 3.746,13 USD – Satış 3.746,53 USD
Çeyrek Altın: Alış 8.302,00 TL – Satış 8.368,00 TL
Yarım Altın: Alış 16.604,00 TL – Satış 16.747,00 TL
Tam Altın: Alış 32.460,93 TL – Satış 33.091,13 TL
Cumhuriyet Altını: Alış 33.106,00 TL – Satış 33.366,00 TL
Ata Altın: Alış 33.475,33 TL – Satış 34.309,20 TL