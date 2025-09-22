Menü Kapat
25°
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 58 bin liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,8 artışla 5 milyon 58 bin lira oldu.

İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda () standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününün sonunda 5 milyon 58 bin liraya yükseldi. piyasasında en düşük 4 milyon 913 bin lira, en yüksek 5 milyon 77 bin 999,5 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, haftanın ilk işlem gününde yüzde 1,8 artışla 5 milyon 58 bin lira oldu.

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 58 bin liraya yükseldi

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 4 milyon 970 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam 7 milyar 425 milyon 129 bin 861,88 lira, işlem miktarı ise 1.478,32 kilogram oldu.

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 58 bin liraya yükseldi

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 7 milyar 897 milyon 989 bin 355,98 lira olarak gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Vakıf Katılım Bankası, NMGlobal Kıymetli Madenler, Uğuras Kıymetli Madenler, Ahlatcı Metal Rafineri, ile İstanbul Altın Rafinerisi olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Altının kilogram fiyatı 5 milyon 58 bin liraya yükseldi

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış4.970.000,003.739,50

En Düşük4.913.000,003.681,55

En Yüksek5.077.999,503.811,00

Kapanış5.058.000,003.803,00

Ağırlıklı Ortalama5.011.962,303.792,81

Toplam İşlem Hacmi (TL)7.425.129.861,88

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.478,32

Toplam İşlem Adedi 70

