Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Gram altın rekor tazeledi: O rakamı gördü!

Altın fiyatları rekora doymuyor. Gram altın fiyatı kendi rekorunu kırdı ve en yüksek rakamı gördü. Gram altın güne yükselişle başlamasının ardından TSİ 09:45 itibarıyla 4 bin 943 liradan işlem görüyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Bengü Sarıkuş
|
GİRİŞ:
22.09.2025
saat ikonu 09:56
|
GÜNCELLEME:
22.09.2025
saat ikonu 09:56

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,3 kazançla 4 bin 903 liradan tamamlamıştı. Haftanın ilk gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı kendi rekorunu tazeledi. saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 4 bin 943 lira seviyesinde bulunuyor.

Gram altın rekor tazeledi: O rakamı gördü!

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

8 bin 246 liradan, 33 bin 234 liradan satılıyor.

Gram altın rekor tazeledi: O rakamı gördü!

ONS ALTIN NE KADAR?

Altının onsu güne yükselişle başlamasının ardından cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 3 bin 701 dolardan işlem görüyor.

Gram altın rekor tazeledi: O rakamı gördü!

ABD Merkez Bankasının () para politikasındaki "güvercin" tutumu ve merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi altın fiyatlarının yükselişini sürdürmesini sağlıyor.

Gram altın rekor tazeledi: O rakamı gördü!

GÜVERCİN TUTUM NE DEMEK?

Para politikasında “güvercin” (dovish) tutum sergilenmesi demek; merkez bankasının faiz artırmaktan yana değil, faiz indirimine veya düşük faiz politikasına yatkın olmasına anlamına geliyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İsa Karakaş net rakam verdi
Bunu yapmayanın emekli maaşı düşecek: Özgür Erdursun'dan kritik uyarı
Boşanırken tüm mallarınızı kaybedebilirsiniz: Uzman avukattan kritik uyarı
ETİKETLER
#fed
#çeyrek altın
#cumhuriyet altını
#altın fiyatı
#ons altın
#Altın Gram Fiyatı
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.