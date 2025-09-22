Gram altın rekor tazeledi: O rakamı gördü!

Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,3 kazançla 4 bin 903 liradan tamamlamıştı. Haftanın ilk gününe yükselişle başlayan altının gram fiyatı kendi rekorunu tazeledi. Altın fiyatı saat 09.45 itibarıyla yüzde 0,4 değer kazancıyla 4 bin 943 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 8 bin 246 liradan, cumhuriyet altını 33 bin 234 liradan satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Altının onsu güne yükselişle başlamasının ardından cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 3 bin 701 dolardan işlem görüyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasındaki "güvercin" tutumu ve merkez bankalarının altın alımlarına devam etmesi altın fiyatlarının yükselişini sürdürmesini sağlıyor.

GÜVERCİN TUTUM NE DEMEK?

Para politikasında “güvercin” (dovish) tutum sergilenmesi demek; merkez bankasının faiz artırmaktan yana değil, faiz indirimine veya düşük faiz politikasına yatkın olmasına anlamına geliyor.