24°
Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş

Elon Musk'ın babası Errol Musk 3 kez çocuklarına cinsel istismardan soruşturma geçirdi iddiası

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın babası Errol Musk'ın çocuklarına yönelik cinsel istismar suçlamalarıyla 1993'ten beri 3 farklı polis soruşturmasına tabi tutulduğu iddia edildi.

Elon Musk'ın babası Errol Musk 3 kez çocuklarına cinsel istismardan soruşturma geçirdi iddiası
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 11:45
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 11:45

ABD'li milyarder iş insanı Elon Musk'ın babası Errol Musk'ın, öz ve üvey çocuklarını ettiğine yönelik suçlamalarla hakkında 3 kez soruşturma açıldığı öne sürüldü. New York Times (NYT) gazetesinin ulaştığı mektuplara, e-postalara, aile üyeleriyle görüşmelere, polis ve mahkeme tutanaklarına dayandırdığı haberinde, Elon Musk'ın uzun süredir görüşmediğini söylediği 79 yaşındaki babasına yönelik iddialar ele alındı.

Elon Musk'ın babası Errol Musk 3 kez çocuklarına cinsel istismardan soruşturma geçirdi iddiası

İLK SUÇLAMA ÜVEY KIZINDAN

Habere göre Errol Musk, 1992'de yaptığı üçüncü evliliğinden sonraki yıllarda öz ve üvey çocuklarından 5'ini istismar etmekle suçlandı. Errol Musk'a yönelik ilk istismar suçlaması, 1993'te, o zaman 4 yaşında olan üvey kızından geldi. Ardından bazı aile üyeleri, Errol Musk'ın bu olaydan sonraki yıllarda başka çocuklarını daha istismar ettiğini iddia etti.

Şikayetler üzerine şu ana kadar üç ayrı polis soruşturması açılsa da Errol Musk hiçbir suçtan hüküm giymedi.

Elon Musk'ın babası Errol Musk 3 kez çocuklarına cinsel istismardan soruşturma geçirdi iddiası

ERROL MUSK YALANLADI

Aile yakınları, 'tan sık sık duruma müdahale etmesini isterken, o da bazı durumlarda mağdurları babasından uzakta tutmak için maddi destek sağladı.

Errol Musk, gazeteye yaptığı açıklamada, iddialarını yalanladı ve suçlamaları ortaya atan aile üyelerini Elon Musk'tan "para koparmaya çalışmakla" suçladı.

En büyük çocuğu Elon Musk ise 2017'de bir dergiye verdiği demeçte, babasının "akla gelebilecek kötü şeylerin neredeyse hepsini yaptığını" ifade etmişti.

