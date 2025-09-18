Menü Kapat
Teknoloji
Editor
 Ömer Faruk Dogan

Elon Musk'tan Mars için iddialı hedef: "30 yıl içinde yaşam kurabiliriz"

Elon Musk, 2055’e kadar Mars’ta kendi kendine yeten bir yerleşim kurulabileceğini açıkladı. Fakat bunun için bazı şartlar var.

Murat Makas
18.09.2025
12:19
18.09.2025
12:19

SpaceX kurucusu ve CEO’su 'a göre Mars’ta yerleşim yeri kurmak sadece bir hayalden ibaret değil. Musk, ağır yük fırlatma teknolojileri geliştikçe 2055 yılına kadar Mars'ta sürdürülebilir ve kendi kendine yeten bir yerleşim yeri kurulabileceğini düşündüğünü açıkladı.

Musk, All-In Summit'e video bağlantısıyla yaptığı açıklamada, her iki yılda bir gerçekleşen Mars transfer pencerelerinde taşınan yük miktarının katlanarak artmasının kritik önem taşıdığını vurguladı. Dünya ve Mars, gezegenler arası görevler için uygun hizalanmayı her 26 ayda bir sağlıyor.

Mars'ta kurulacak bir yerleşim yerinde, yaşam alanlarından yardımcı robotlara kadar birçok şeye ihtiyaç olacak. Bölgenin gerçekten kendi kendine yetebilmesi için Mars'taki yerleşimcilerin yiyecek yetiştirmesini, atmosferden yakıt üretmesini ve mikroçipler, bilgisayarlar ve roketler dahil olmak üzere pek çok şeyi geliştirmesini sağlayacak araçlara sahip olması gerekiyor.

Elon Musk'tan Mars için iddialı hedef: "30 yıl içinde yaşam kurabiliriz"

MUSK'IN STARSHIP HAYALİ

Musk’ın bu Kızıl Gezegen hayalini gerçeğe dönüştürmek için aklında tek bir roket var: Şimdiye kadar yapılmış en büyük ve en güçlü fırlatma aracı olan 'in 'i.

Starship, her ikisi de tamamen ve hızla yeniden kullanılabilir olacak şekilde tasarlanmış iki elementten oluşuyor: Super Heavy adlı bir hızlandırıcı ve Starship veya kısaca Ship adı verilen bir üst kademe uzay aracı. Her ikisi de paslanmaz çelikten yapılmış ve SpaceX'in yeni nesil Raptor motoruyla güçlendirilmiş durumda. Bu motor, sıvı oksijen ve sıvı metan yakıyor.

Elon Musk'tan Mars için iddialı hedef: "30 yıl içinde yaşam kurabiliriz"

Araç hâlâ geliştirme aşamasında. Bugüne kadar tam 10 kez uçtu. 26 Ağustos'ta yapılan 10'uncu görev sorunsuz geçti; Starship, uzayda ilk kez yük dağıtımı (SpaceX'in Starlink geniş bant uydularının 8 adet sahte versiyonu) dahil olmak üzere tüm ana görev hedeflerini başarıyla tamamladı.

