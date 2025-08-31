Starlink Türkiye'ye gelmeden dolandırıcılar sahaya indi: Sahte aboneliklere dikkat

SpaceX'in uydu internet hizmeti Starlink'in Türkiye'ye gelmesi konusunda yeni gelişmeler yaşandığı öne sürülüyor. Geçtiğimiz günlerde içerik üreticisi Mesut Çevik, şirketin Türkiye'deki operatörlerden altyapı görüşmeleri için teklif almaya başladığını iddia etti.

Starlink için bekleyiş devam ederken, kullanıcıların dikkatli olması gerektiğini gösteren önemli bir gelişme yaşandı. Çevik'in fark ettiği üzere, Starlink dolandırıcıları daha şimdiden insanları hedef almaya başladı.

SAHTE ABONELİK PLANLARI ORTAYA ÇIKTI

Çevik'in paylaştığı ekran görüntülerinde, dolandırıcıların sahte Starlink hizmeti satmaya çalıştığı görülüyor. Sahte bir web sitesi üzerinden yıllık abonelik için 2 bin 744 TL gibi bir ücret talep edilirken, "ömür boyu plan" adı altında Starlink Mini için 4 bin 999 TL'lik bir seçenek de sunuluyor.

Starlink'in Türkiye'ye gelip gelmediğini doğrulamak için en güvenli yol, şirketin resmi web sitesini kontrol etmek. Resmi duyurular gelmeden hiçbir platforma ödeme yapılmaması gerekiyor.

STARLİNK NEDİR?

Starlink, Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX şirketinin uydu internet hizmeti projesi olarak ortaya çıktı. Amacı ise Dünya'nın her yerine yüksek hızlı ve düşük gecikmeli internet erişimi sağlamak.

Starlink, binlerce küçük uydudan oluşan bir ağ kullanarak çalışıyor. Uydular geleneksel uydu internet hizmetlerinin aksine Dünya'ya daha yakın bir yörüngede (Alçak Dünya Yörüngesi) bulunuyor. Bu sayede sinyal gecikmesinin minimuma inmesi ve kullanıcıların fiber internete yakın hızlarda (bazen fiberden de daha hızlı) internete erişebilmesi hedefleniyor.

Sürekli olarak yeni ülkelere yayılan Starlink, 2025 yılı itibarıyla 110'dan fazla ülkede ve bölgede aktif olarak hizmet veriyor. Bunlar arasında ABD, Kanada, Japonya ve Avustralya gibi büyük ülkelerin yanı sıra Avrupa'nın çoğu ve Afrika'daki bazı ülkeler yer alıyor. Türkiye'de ise henüz yasal bir lisansı mevcut olmadığından dolayı resmi olarak kullanıma sunulmadı.