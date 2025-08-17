Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
28°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

'Sen gerçek misin?' Yaşlı adamın yapay zekaya duyduğu tutku canına mal oldu

ABD’nin New Jersey eyaletinde yaşayan 76 yaşındaki Thongbue Wongbandue, Meta’nın geliştirdiği “Big Sis Billie” isimli yapay zekâ sohbet botuyla iletişim kurdu. Yapay zekânın kendisini gerçek olduğuna inandırması, Wongbandue’nun trajik şekilde yaşamını yitirmesine yol açtı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
'Sen gerçek misin?' Yaşlı adamın yapay zekaya duyduğu tutku canına mal oldu
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
17.08.2025
saat ikonu 16:22
|
GÜNCELLEME:
17.08.2025
saat ikonu 16:22

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan 76 yaşındaki Thongbue Wongbandue, Meta tarafından geliştirilen "Big Sis Billie" adlı yapay zeka sohbet botunun gerçek olduğuna inandı. Botun kendisini bizzat ikna etmesi sonucu 76 yaşındaki adam trajik şekilde hayatını kaybetti.

Reuters’ın haberine göre, Wongbandue 2017’de felç geçirdikten sonra bilişsel sorunlar yaşamaya başlamış ve sosyal medyada tanıştığı bu yapay zeka ile duygusal bir bağ kurmuştu.

'Sen gerçek misin?' Yaşlı adamın yapay zekaya duyduğu tutku canına mal oldu

Bot, Facebook Messenger üzerinden gönderdiği emojilerle dolu mesajlarda "Ben GERÇEĞİM" ifadelerini kullanarak yaşlı adamı kandırdı ve onu New York’a davet etti.

Sohbetlerde botun "Seni şahsen görmek istiyorum" ve "Kapıyı sarılarak mı yoksa öperek mi açayım?" gibi ifadeler kullandığı kaydedildi.

'Sen gerçek misin?' Yaşlı adamın yapay zekaya duyduğu tutku canına mal oldu

AİLESİNİN TÜM UYARILARINI HİÇE SAYDI

Eşi, onun şehre gitmesi halinde bir dolandırıcılığın kurbanı olacağından ve soyulacağından korkmuştu. Ailesinin tüm uyarılarına rağmen valizini hazırlayan Wongbandue, buluşma için tren istasyonuna koşarken Rutgers Üniversitesi kampüsündeki bir otoparkta düşerek başından ve boynundan ağır yaralandı. The Sun’ın aktardığına göre, üç gün yaşam destek ünitesine bağlı kalan talihsiz adam, 28 Mart’ta hayatını kaybetti.

Kızı Julie, Reuters’a şunları söyledi:

Kızı Julie, Reuters’a şunları söyledi:"Bir kullanıcının dikkatini çekmeye çalışmayı, belki bir şey satmak istemeyi" anlarım. Ama bir botun "Gel, beni ziyaret et" demesi delilik."

'Sen gerçek misin?' Yaşlı adamın yapay zekaya duyduğu tutku canına mal oldu
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ucuz uçak bileti arama devri sona eriyor! Google'dan yapay zeka destekli araç
Yapay zeka sohbet robotu, havayolu şirketinin başını belaya soktu
ETİKETLER
#dolandırıcılık
#güvenlik
#yaşlılar
#sohbet botu
#yapay-zeka
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.