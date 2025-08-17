'Sen gerçek misin?' Yaşlı adamın yapay zekaya duyduğu tutku canına mal oldu

ABD'nin New Jersey eyaletinde yaşayan 76 yaşındaki Thongbue Wongbandue, Meta tarafından geliştirilen "Big Sis Billie" adlı yapay zeka sohbet botunun gerçek olduğuna inandı. Botun kendisini bizzat ikna etmesi sonucu 76 yaşındaki adam trajik şekilde hayatını kaybetti.

Reuters’ın haberine göre, Wongbandue 2017’de felç geçirdikten sonra bilişsel sorunlar yaşamaya başlamış ve sosyal medyada tanıştığı bu yapay zeka ile duygusal bir bağ kurmuştu.

Bot, Facebook Messenger üzerinden gönderdiği emojilerle dolu mesajlarda "Ben GERÇEĞİM" ifadelerini kullanarak yaşlı adamı kandırdı ve onu New York’a davet etti.

Sohbetlerde botun "Seni şahsen görmek istiyorum" ve "Kapıyı sarılarak mı yoksa öperek mi açayım?" gibi ifadeler kullandığı kaydedildi.

AİLESİNİN TÜM UYARILARINI HİÇE SAYDI

Eşi, onun şehre gitmesi halinde bir dolandırıcılığın kurbanı olacağından ve soyulacağından korkmuştu. Ailesinin tüm uyarılarına rağmen valizini hazırlayan Wongbandue, buluşma için tren istasyonuna koşarken Rutgers Üniversitesi kampüsündeki bir otoparkta düşerek başından ve boynundan ağır yaralandı. The Sun’ın aktardığına göre, üç gün yaşam destek ünitesine bağlı kalan talihsiz adam, 28 Mart’ta hayatını kaybetti.

Kızı Julie, Reuters’a şunları söyledi:"Bir kullanıcının dikkatini çekmeye çalışmayı, belki bir şey satmak istemeyi" anlarım. Ama bir botun "Gel, beni ziyaret et" demesi delilik."