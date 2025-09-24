Menü Kapat
Ekonomi
Editor
 | Özge Sönmez

Altın kritik seviyeyi aştı! Tarihi rekor geldi: İşte 24 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın fiyatları güne yine hareketli başladı. 5 bin bandını aşan gram altın yükselişine devam ediyor. Yatırımcılar ve salım-satım yapan vatandaşlar da güncel altın fiyatlarını araştırmaya başladı. Peki, gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 24 Eylül 2025 altın fiyatları...

KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 07:42
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 07:48

Altın piyasası güne hareketli başladı. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında ivme yine yukarı yönlü ilerlerken, yatırımcılar ve alım-satım yapacak olan vatandaşlar da " ne kadar, kaç TL?" sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, gram altın, çeyrek bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 24 Eylül 2025 altın fiyatları...

Altın kritik seviyeyi aştı! Tarihi rekor geldi: İşte 24 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.013,82 TL
SATIŞ: 5.014,42 TL

Altın kritik seviyeyi aştı! Tarihi rekor geldi: İşte 24 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 8.395,00 TL
SATIŞ: 8.466,00 TL

Altın kritik seviyeyi aştı! Tarihi rekor geldi: İşte 24 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları

ALIŞ: 33.477,00 TL
SATIŞ: 33.755,00 TL

Altın kritik seviyeyi aştı! Tarihi rekor geldi: İşte 24 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları

ALIŞ: 34.369,00 TL
SATIŞ: 34.889,00 TL

Altın kritik seviyeyi aştı! Tarihi rekor geldi: İşte 24 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 4.684,72 TL
SATIŞ: 4.934,18 TL

