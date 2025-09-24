Altın kritik seviyeyi aştı! Tarihi rekor geldi: İşte 24 Eylül gram altın, çeyrek altın fiyatları

Altın piyasası güne hareketli başladı. Rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında ivme yine yukarı yönlü ilerlerken, yatırımcılar ve alım-satım yapacak olan vatandaşlar da "Gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularının yanıtını araştırıyor. Peki, gram altın, çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç lira? İşte 24 Eylül 2025 altın fiyatları...

İŞTE GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN

ALIŞ: 5.013,82 TL

SATIŞ: 5.014,42 TL

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 8.395,00 TL

SATIŞ: 8.466,00 TL

TAM ALTIN

ALIŞ: 33.477,00 TL

SATIŞ: 33.755,00 TL

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 34.369,00 TL

SATIŞ: 34.889,00 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 4.684,72 TL

SATIŞ: 4.934,18 TL