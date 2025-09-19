Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Altın fiyatı için kritik 3 ay: Dev banka tahminini yükseltti

ABD’li yatırım bankası Citi, olası stagflasyon veya sert iniş senaryosunda altının ons bazında fiyatının 4.000 dolar seviyesini görülebileceğini söyledi. Citi, üç aylık altın fiyatı tahminini ise 3.600 dolardan 3.800 dolara yükseltti.

Güncel altın fiyatları tüm dünyada ve ülkemizde merakla takip ediliyor. ABD Merkez Bankası 'in faiz kararı sonrası dalgalı seyre geçip tarihi rekordan gerileyen altın fiyatları için dev bankadan şaşırtan bir tahmin geldi.

Altın fiyatı için kritik 3 ay: Dev banka tahminini yükseltti

TAHMİNİNİ YÜKSELTTİ

ABD merkezli bankası , önümüzdeki üç ay için tahminini 3.600 dolardan 3.800 dolara yükselttiğini duyurdu. Banka, bu artışı hem döngüsel hem de yapısal faktörlere bağlarken, yakın vadede değerli metalin desteklenmeye devam edeceğini öngörüyor.

Altın fiyatı için kritik 3 ay: Dev banka tahminini yükseltti

Bankanın değerlendirme raporuna göre, ABD istihdam piyasasının zayıflamaya devam etmesi ve tarifelerin yol açtığı ABD ile küresel büyüme endişeleri gibi döngüsel baskıların altını desteklemesi bekleniyor. Yapısal tarafta ise, ABD’nin mali açıkları, doların statüsü ve Fed’in bağımsızlığına ilişkin artan endişeler öne sürülüyor.

Altın fiyatı için kritik 3 ay: Dev banka tahminini yükseltti

Citi, temel senaryolarında (yüzde 60 olasılıkla) altın fiyatlarının önümüzdeki aylarda 3.800 dolar/ons seviyesine ulaşarak yeni rekorlar kıracağını, ancak 2026’nın ilk çeyreğinde büyüme görünümünün iyileşmesiyle zirveye ulaşıp altından çıkışların başlayacağını belirtiyor.

Altın fiyatı için kritik 3 ay: Dev banka tahminini yükseltti

STAGFLASYON OLURSA ONS ALTIN 4000 DOLARA ÇIKAR

Öte yandan, ABD’nin stagflasyon veya sert bir ekonomik inişle karşılaşması, Fed’in agresif faiz indirimlerine gitmesi ve yatırım talebinin güçlenmesi durumunda altının önümüzdeki aylarda 4.000 dolar/ons seviyesini görebileceği ifade edildi. Banka ayrıca, Fed’in çeyrek puanlık faiz indiriminin ardından altının geçtiğimiz çarşamba günü rekor seviyeye yükseldiğini de hatırlattı. Ancak, kalan tarife müzakerelerinde hızlı ilerleme kaydedilmesi, jeopolitik risklerin azalması ve ABD ekonomisinin sağlam kalması durumunda, politika gevşetme ihtiyacının azalmasıyla fiyatların 3.400 dolar/ons seviyesine gerileyebileceği uyarısı da yapıldı.

