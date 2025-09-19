Emekli promosyonu için rekor artış: İşte en yüksek banka promosyonları

Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan bir süre taşımadan çekmeyi taahhüt etmesi gerekiyor. Peki, emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar veriyor?

Promosyon tutarı emeklinin maaş miktarına göre belirleniyor. Ayrıca kamu bankaları ve özel bankalar arasında da yaşlılık aylığı alan promosyon miktarları değişiklik gösteriyor. Emekli kişiler için ek bir gelir özelliği taşıyan emekli maaş promosyonları yakından takip ediliyor. Bankaların duyurduğu promosyon tutarı maaşı en yüksek emeklilere ödenen miktar oluyor. İşte, güncel emekli promosyon kampanyaları...

HANGİ BANKA NE KADAR PROMOSYON VERİYOR?

QNB

Emekli maaşını taşıyanlara 20.400 TL’ye varan emeklilik promosyonu

60.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi

25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans

EFT/Havale: Var

Tanışma faizi: Var

Günlük faiz: Var

Aidatsız kredi kartı: Var

İŞ BANKASI

SGK emeklisi müşterilere 24.000 TL’ye varan promosyon

30.000 TL’ye varan %0 faizli ek hesap

25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans

EFT/Havale: Ücretsiz

Tanışma faizi: Var

Günlük faiz: Var

Aidatsız kredi kartı: Var

AKBANK

SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan promosyon

100.000 TL’ye varan 6 ay vadeli %0,99 faizli kredi veya 35.000 TL’ye varan 6 ay vadeli %0 faizli kredi

25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli taksitli avans

EFT/Havale: Ücretsiz

Tanışma faizi: Var

Günlük faiz: Var

Aidatsız kredi kartı: Var

ING BANK

Maaşını ING’ye taşıyana 28.000 TL’ye varan promosyon

125.000 TL’ye varan 36 ay vadeli %2,99 faizli kredi

25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans veya ömür boyu ücretsiz ING Dijital kredi kartına her ay %5 iade

EFT/Havale: Ücretli

Tanışma faizi: %0

Günlük faiz: Var

Aidatsız kredi kartı: Var

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını taşıyanlara 25.000 TL’ye varan promosyon

50.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli sigortasız, masrafsız ihtiyaç kredisi

25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli nakit avans

EFT/Havale: Ücretsiz

Tanışma faizi: Var

Günlük faiz: Var

Aidatsız kredi kartı: Var

DENİZBANK

Emeklilere 27.000 TL’ye varan nakit promosyon

65.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli kredi

25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli nakit avans

EFT/Havale: Ücretsiz

Tanışma faizi: Var

Günlük faiz: Var

Aidatsız kredi kartı: Var

ZİRAAT BANKASI

Emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL’ye varan promosyon

Ücretsiz havale imkânı

EFT/Havale: Ücretli

Tanışma faizi: Var

Günlük faiz: Var

Aidatsız kredi kartı: Var

ODEABANK

7.500 TL–7.000.000 TL arası bakiyelerde %45,50 faiz fırsatı

Oksijen hesap açan müşterilere 100 gün boyunca avantajlı hoş geldin faizi

EFT/Havale: Ücretsiz

Tanışma faizi: Var

Günlük faiz: Var

Aidatsız kredi kartı: Var

TEB

Toplam 150.000 TL nakit fırsatı

125.000 TL ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi

25.000 TL’ye varan %0 faizli 3 ay vadeli taksitli nakit avans

EFT/Havale: Ücretsiz

Tanışma faizi: Var

Günlük faiz: Var

Aidatsız kredi kartı: Var

VAKIF KATILIM

Tüm kamu bankaları ve PTT ATM’leri ücretsiz

Eğitim harcamalarına vade farksız 5 taksit

EFT/Havale: Ücretsiz

Kâr payı oranı: Var

Aidatsız kredi kartı: Var

ZİRAAT KATILIM

Emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL’ye varan promosyon

İlk yıl kredi kartı aidatı yok

EFT/Havale: Ücretsiz

Kâr payı oranı: Var

Günlük kâr payı: Var

Aidatsız kredi kartı: Var

HALKBANK

SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon

EFT/Havale: Ücretsiz

Tanışma faizi: Var

Günlük faiz: Var

Aidatsız kredi kartı: Var