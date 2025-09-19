Emekli promosyonu için rekor artış: İşte en yüksek banka promosyonları

Emeklilerin bir bankadan promosyon alabilmesi için o bankaya emekli maaşını taşıması ve maaşını bu bankadan bir süre taşımadan çekmeyi taahhüt etmesi gerekiyor. Peki, emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar veriyor?
Promosyon tutarı emeklinin maaş miktarına göre belirleniyor. Ayrıca kamu bankaları ve özel bankalar arasında da yaşlılık aylığı alan promosyon miktarları değişiklik gösteriyor. Emekli kişiler için ek bir gelir özelliği taşıyan emekli maaş promosyonları yakından takip ediliyor. Bankaların duyurduğu promosyon tutarı maaşı en yüksek emeklilere ödenen miktar oluyor. İşte, güncel emekli promosyon kampanyaları...
Emekli maaşını taşıyanlara 20.400 TL’ye varan emeklilik promosyonu
60.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli ihtiyaç kredisi
25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans
EFT/Havale: Var
Tanışma faizi: Var
Günlük faiz: Var
Aidatsız kredi kartı: Var
SGK emeklisi müşterilere 24.000 TL’ye varan promosyon
30.000 TL’ye varan %0 faizli ek hesap
25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans
EFT/Havale: Ücretsiz
Tanışma faizi: Var
Günlük faiz: Var
Aidatsız kredi kartı: Var
SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan promosyon
100.000 TL’ye varan 6 ay vadeli %0,99 faizli kredi veya 35.000 TL’ye varan 6 ay vadeli %0 faizli kredi
25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli taksitli avans
EFT/Havale: Ücretsiz
Tanışma faizi: Var
Günlük faiz: Var
Aidatsız kredi kartı: Var
Maaşını ING’ye taşıyana 28.000 TL’ye varan promosyon
125.000 TL’ye varan 36 ay vadeli %2,99 faizli kredi
25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli taksitli nakit avans veya ömür boyu ücretsiz ING Dijital kredi kartına her ay %5 iade
EFT/Havale: Ücretli
Tanışma faizi: %0
Günlük faiz: Var
Aidatsız kredi kartı: Var
Emekli maaşını taşıyanlara 25.000 TL’ye varan promosyon
50.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli sigortasız, masrafsız ihtiyaç kredisi
25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli nakit avans
EFT/Havale: Ücretsiz
Tanışma faizi: Var
Günlük faiz: Var
Aidatsız kredi kartı: Var
Emeklilere 27.000 TL’ye varan nakit promosyon
65.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli kredi
25.000 TL’ye varan 3 ay vadeli %0 faizli nakit avans
EFT/Havale: Ücretsiz
Tanışma faizi: Var
Günlük faiz: Var
Aidatsız kredi kartı: Var
Emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL’ye varan promosyon
Ücretsiz havale imkânı
EFT/Havale: Ücretli
Tanışma faizi: Var
Günlük faiz: Var
Aidatsız kredi kartı: Var
7.500 TL–7.000.000 TL arası bakiyelerde %45,50 faiz fırsatı
Oksijen hesap açan müşterilere 100 gün boyunca avantajlı hoş geldin faizi
EFT/Havale: Ücretsiz
Tanışma faizi: Var
Günlük faiz: Var
Aidatsız kredi kartı: Var
Toplam 150.000 TL nakit fırsatı
125.000 TL ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi
25.000 TL’ye varan %0 faizli 3 ay vadeli taksitli nakit avans
EFT/Havale: Ücretsiz
Tanışma faizi: Var
Günlük faiz: Var
Aidatsız kredi kartı: Var
Tüm kamu bankaları ve PTT ATM’leri ücretsiz
Eğitim harcamalarına vade farksız 5 taksit
EFT/Havale: Ücretsiz
Kâr payı oranı: Var
Aidatsız kredi kartı: Var
Emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL’ye varan promosyon
İlk yıl kredi kartı aidatı yok
EFT/Havale: Ücretsiz
Kâr payı oranı: Var
Günlük kâr payı: Var
Aidatsız kredi kartı: Var
SGK emeklilerine 12.000 TL’ye varan promosyon
EFT/Havale: Ücretsiz
Tanışma faizi: Var
Günlük faiz: Var
Aidatsız kredi kartı: Var