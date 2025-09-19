Menü Kapat
22°
Borcu olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlık tek tek açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), yüksek vergi borcu bulunan mükelleflerin isimlerinin açıklanmasına ilişkin takvimi Resmî Gazete'de duyurdu. 5 milyon TL ve üzeri borcu ya da kesinleşmiş cezası olanların listesi önce vergi dairelerinin ilan panolarında sonra ise Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinde yayımlanacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) Usul Kanunu Genel Tebliği, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kesinleşen vergi ve borçları ile vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza borçları bulunan mükelleflerin listelerini açıklayacak. Tebliğle, kesinleşen vergi ve cezalarla vadesi geçtiği halde ödenmemiş vergi ve ceza tutarlarının açıklanmasına ilişkin usul ve esaslar belirlendi.

Borcu olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlık tek tek açıklayacak

GİB'den edinilen bilgiye göre, açıklama kapsamına her bir vergi dairesine 5 milyon lira ve üzeri borcu olan veya bu tutar ve üzerinde kesinleşen vergi ve cezası bulunan mükellefler alınacak.

Borcu olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlık tek tek açıklayacak

İNTERNET SİTESİNDE YAYIMLANACAK

Bu çerçevede, bu yıl 1-15 Aralık'ta Türkiye genelindeki vergi dairelerinde, 16-30 Aralık'ta da GİB'in internet sitesinde bilgilerini içeren listeler yayımlanacak.

Borcu olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlık tek tek açıklayacak

VERGİ VE CEZALAR LİSTELENECEK

Tebliğe göre iki listeyle açıklama yapılacak. Borçlu olanlara ilişkin listelerde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla vadesi geldiği halde 27 Kasım 2025 tarihi itibarıyla ödenmemiş vergi ve cezalar yer alacak.

Borcu olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlık tek tek açıklayacak

Diğer listede ise borçlu olup olmadığına bakılmaksızın haklarında vergi incelemesi veya takdir komisyonu kararlarına göre vergi ve ceza hesaplanan (tarh edilen) mükelleflerden vergi ve ceza tarhiyatları 1 Haziran 2024 ile 31 Mayıs 2025 tarihleri arasında kesinleşenler ilan edilecek.

Borcu olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı: Bakanlık tek tek açıklayacak

MÜCBİR SEBEPLER KAPSAM DIŞI

Düzenlemeyle, 6 Şubat 2023'teki Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle mücbir sebep hali devam eden mükelleflerin borçları açıklama kapsamı dışında tutulacak.

