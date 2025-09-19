Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Gıda, ulaşım, kira problemi çözülecek: Dar gelirli vatandaş için projeler yolda

Hükümet, dar gelirli vatandaşın ekonomik zorlukları araştırma projesi kapsamında geliri 30 bin ila 50 bin lira olan vatandaşın harcama kalemlerini çıkardı. Dar gelirli vatandaşın harcama kalemleri arasında ilk üç sırada gıda, kira ve ulaşım yer alıyor. Yıl sonu açıklanacak dar gelirlilere konut müjdesinin kira problemine ilaç olacağı vurgulanırken, gıda ve ulaşımda ise mevcut bakanlıklara büyük iş düştüğü ifade ediliyor.

KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
19.09.2025
saat ikonu 08:55
|
GÜNCELLEME:
19.09.2025
saat ikonu 08:55

Hükümetin vatandaşın düzeyini artırmak için yaptığı projeler ve araştırmalar devam ediyor. Yapılan çalışmada geliri 30 bin ila 50 bin lira olan vatandaşın harcama kalemlerini çıkarıldı.

Gıda, ulaşım, kira problemi çözülecek: Dar gelirli vatandaş için projeler yolda

Edinilen bilgilere göre ilk üç sırada , ve yer aldı. Genel merkez yönetimi bu gelir grubundaki ebeveynlerin çocukların okul ücretlerini ödeme noktasında da zorluklar çektiğini gözlemledi. Ailelerin özellikle çocuklarının eğitimi için 1 ay sonraki maaşından harcama yaptığını tespit etti. Yapılan saha araştırmasında vatandaşın alım gücünü artırmak için öncelikle bu alanlarda adımlar atılması gerektiği belirtildi. Bu noktada “Vatandaşa nasıl daha uygun şartlarda hizmet verilebilir?” sorusunun cevabı arandı.

Gıda, ulaşım, kira problemi çözülecek: Dar gelirli vatandaş için projeler yolda

GIDA KRİZİNE KARŞI HAL YASASI GELECEK

Gıda krizinin çözümü için uzun yıllardır tartışma konusu olan Hal Yasası’nın bir an önce çıkarılmasının elzem olduğu raporlandı. AK Parti kaynakları 1 Ekim’de yeni yasama dönemine başlayacak Meclis’in ilk gündem maddelerinden birisini bu olacağını kaydediyor. İklim değişikliği sebebiyle zirai don gibi olayların önümüzdeki yıllarda daha sık yaşanacağı, bu sebeple meyve ve sebze noktasında daha büyük sıkıntıların ortaya çıkması öngörülüyor. Bu yüzden kanunun hemen hayata geçirilmesine ayrı bir önem veriliyor.

Gıda, ulaşım, kira problemi çözülecek: Dar gelirli vatandaş için projeler yolda

DAR GELİRLİYE KONUT PROJESİ

Genel merkez yönetimi kira sıkıntısını çözmek için Çevre ve Şehircilik Bakanlığının harekete geçtiğini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilk kez bahsettiği ve yılsonu açıklanacak olan dar gelirlilere projesinin hazırlıklarının devam ettiğini duyurdu.

Gıda, ulaşım, kira problemi çözülecek: Dar gelirli vatandaş için projeler yolda

GIDA VE ULAŞIM İÇİN PROJELER YOLDA

Gıda ve ulaşımda ise mevcut bakanlıklara büyük iş düştüğünü söyleyen parti kaynakları, bütçe problemi yaşanan projelerin gerçekleştirilebilmesi için bir şekilde Hazine ve Maliye Bakanlığından onay almaları gerektiğini belirtiyor.

