23°
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, kredi kullanımına ilişkin en güncel rakamları açıkladı. Vatandaşların çektiği konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri toplamı 2,55 trilyon TL’ye ulaştı. Rapora göre en çok tüketici kredisi kullanıldı. Peki 200 bin lira ihtiyaç kredisi çeken bir vatandaş 12 ay vadede ne kadar faiz öder ve toplam geri ödeme miktarı ne kadar olur? Hangi bankalarda 3 ay taksit erteleme imkanı var? İşte detaylar....

18.09.2025
saat ikonu 16:34
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 16:40

Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları'na ilişkin güncel verileri paylaştı. Rapora göre; bankacılık sektörünün toplam hacmi, 12 Eylül haftasında yaklaşık 140 milyar 359 milyon lira artarak 20 trilyon 647 milyar 913 milyon liradan, 20 trilyon 788 milyar 272 milyon liraya çıktı.

İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! İşte en düşük faizli krediler

Vatandaşların çektiği konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri toplamı 2,55 trilyon TL’ye ulaştı. Burada en büyük payın ihtiyaç kredisinde olduğu görüldü. Kullanılan tüketici kredilerinin miktarı bu dönemde 30 milyar 839 milyon lira artarak 2 trilyon 548 milyar 274 milyon liraya yükseldi.

İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! İşte en düşük faizli krediler

EN ÇOK HANGİ TÜR KREDİ KULLANILDI?

Çekilen kredilerin 616 milyar 51 milyon lirası konut, 52 milyar 29 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 880 milyar 194 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 7 milyar 506 milyon lira artarak 3 trilyon 69 milyar 441 milyon lira oldu.

İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! İşte en düşük faizli krediler

EN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ HANGİSİ?

Peki 200 bin lira çekecek ve 12 ay vadede geri ödeme yapacak bir tüketici ne kadar faiz oranından etkilenir ve toplam geri ödemesi ne kadar olur? Hangi bankalar taksit erteleme imkanı sunuyor? İşte banka banka sizin için derledik...

İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! İşte en düşük faizli krediler

ING – KAMU PERSONELLERİNE ÖZEL KREDİ

: yüzde 3,24
Tutar: 250.000 TL’ye kadar (24 ay) / 125.000 TL’ye kadar (36 ay)

İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! İşte en düşük faizli krediler

CEPTETEB – 3 AY ERTELEMELİ KREDİ

Faiz Oranı: yüzde 3,39
Aylık Taksit: 21.816,71 TL
Toplam Ödeme: 262.950,52 TL

İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! İşte en düşük faizli krediler

TEB – 3 AY ERTELEMELİ KREDİ

Faiz Oranı: yüzde 3,39
Aylık Taksit: 21.816,71 TL
Toplam Ödeme: 262.950,52 TL

İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! İşte en düşük faizli krediler

ALTERNATİF BANK – DİJİTAL İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 3,39
Aylık Taksit: 21.816,71 TL
Toplam Ödeme: 262.800,52 TL

İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! İşte en düşük faizli krediler

QNB FİNANSBANK – YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL

Faiz Oranı: yüzde 3,59
Aylık Taksit: 22.143,27 TL
Toplam Ödeme: 266.869,24 TL

İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! İşte en düşük faizli krediler

ING – 3 AY ERTELEMELİ KREDİ

Faiz Oranı: yüzde 3,64
Aylık Taksit: 22.225,30 TL
Toplam Ödeme: 267.703,60 TL

İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! İşte en düşük faizli krediler

YAPI KREDİ – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 3,69
Aylık Taksit: 22.307,47 TL
Toplam Ödeme: 268.839,64 TL

İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! İşte en düşük faizli krediler

DENİZBANK – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 3,69
Aylık Taksit: 22.307,47 TL
Toplam Ödeme: 268.839,64 TL

İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! İşte en düşük faizli krediler

İŞ BANKASI – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 3,99
Aylık Taksit: 22.803,69 TL
Toplam Ödeme: 274.794,28 TL

İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! İşte en düşük faizli krediler

TÜRKİYE FİNANS – 3 AY ERTELEMELİ FİNANSMAN

Kâr Payı Oranı: yüzde 4,04
Aylık Taksit: 22.886,92 TL
Toplam Ödeme: 274.643,04 TL

İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! İşte en düşük faizli krediler

ZİRAAT KATILIM – İHTİYAÇ FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: yüzde 4,19
Aylık Taksit: 23.137,51 TL
Toplam Ödeme: 278.650,12 TL

İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! İşte en düşük faizli krediler

GARANTİ BBVA – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 4,24
Aylık Taksit: 23.221,33 TL
Toplam Ödeme: 279.805,96 TL

İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! İşte en düşük faizli krediler

GARANTİ BBVA – BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 4,24
Aylık Taksit: 23.221,33 TL
Toplam Ödeme: 279.805,96 TL

İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! İşte en düşük faizli krediler

AKBANK – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 4,44
Aylık Taksit: 23.558,12 TL
Toplam Ödeme: 283.847,44 TL

