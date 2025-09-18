İhtiyaç kredisi çekecekler dikkat! İşte en düşük faizli krediler

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları'na ilişkin güncel verileri paylaştı. Rapora göre; bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 12 Eylül haftasında yaklaşık 140 milyar 359 milyon lira artarak 20 trilyon 647 milyar 913 milyon liradan, 20 trilyon 788 milyar 272 milyon liraya çıktı.

Vatandaşların çektiği konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri toplamı 2,55 trilyon TL’ye ulaştı. Burada en büyük payın ihtiyaç kredisinde olduğu görüldü. Kullanılan tüketici kredilerinin miktarı bu dönemde 30 milyar 839 milyon lira artarak 2 trilyon 548 milyar 274 milyon liraya yükseldi.

EN ÇOK HANGİ TÜR KREDİ KULLANILDI?

Çekilen kredilerin 616 milyar 51 milyon lirası konut, 52 milyar 29 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 880 milyar 194 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 7 milyar 506 milyon lira artarak 3 trilyon 69 milyar 441 milyon lira oldu.

EN DÜŞÜK FAİZLİ KREDİ HANGİSİ?

Peki 200 bin lira ihtiyaç kredisi çekecek ve 12 ay vadede geri ödeme yapacak bir tüketici ne kadar faiz oranından etkilenir ve toplam geri ödemesi ne kadar olur? Hangi bankalar taksit erteleme imkanı sunuyor? İşte banka banka sizin için derledik...

ING – KAMU PERSONELLERİNE ÖZEL KREDİ

Faiz Oranı: yüzde 3,24

Tutar: 250.000 TL’ye kadar (24 ay) / 125.000 TL’ye kadar (36 ay)

CEPTETEB – 3 AY ERTELEMELİ KREDİ

Faiz Oranı: yüzde 3,39

Aylık Taksit: 21.816,71 TL

Toplam Ödeme: 262.950,52 TL

TEB – 3 AY ERTELEMELİ KREDİ

Faiz Oranı: yüzde 3,39

Aylık Taksit: 21.816,71 TL

Toplam Ödeme: 262.950,52 TL

ALTERNATİF BANK – DİJİTAL İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 3,39

Aylık Taksit: 21.816,71 TL

Toplam Ödeme: 262.800,52 TL

QNB FİNANSBANK – YENİ MÜŞTERİLERE ÖZEL

Faiz Oranı: yüzde 3,59

Aylık Taksit: 22.143,27 TL

Toplam Ödeme: 266.869,24 TL

ING – 3 AY ERTELEMELİ KREDİ

Faiz Oranı: yüzde 3,64

Aylık Taksit: 22.225,30 TL

Toplam Ödeme: 267.703,60 TL

YAPI KREDİ – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 3,69

Aylık Taksit: 22.307,47 TL

Toplam Ödeme: 268.839,64 TL

DENİZBANK – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 3,69

Aylık Taksit: 22.307,47 TL

Toplam Ödeme: 268.839,64 TL

İŞ BANKASI – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 3,99

Aylık Taksit: 22.803,69 TL

Toplam Ödeme: 274.794,28 TL

TÜRKİYE FİNANS – 3 AY ERTELEMELİ FİNANSMAN

Kâr Payı Oranı: yüzde 4,04

Aylık Taksit: 22.886,92 TL

Toplam Ödeme: 274.643,04 TL

ZİRAAT KATILIM – İHTİYAÇ FİNANSMANI

Kâr Payı Oranı: yüzde 4,19

Aylık Taksit: 23.137,51 TL

Toplam Ödeme: 278.650,12 TL

GARANTİ BBVA – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 4,24

Aylık Taksit: 23.221,33 TL

Toplam Ödeme: 279.805,96 TL

GARANTİ BBVA – BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 4,24

Aylık Taksit: 23.221,33 TL

Toplam Ödeme: 279.805,96 TL

AKBANK – İHTİYAÇ KREDİSİ

Faiz Oranı: yüzde 4,44

Aylık Taksit: 23.558,12 TL

Toplam Ödeme: 283.847,44 TL