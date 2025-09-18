Menü Kapat
TGRT Haber
23°
Ekonomi
 Bengü Sarıkuş

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! KKM geriledi, borçlar arttı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Kur Korumalı Türk lirası Mevduat ve Katılma Hesapları hakkında güncel verileri paylaştı. Rapora göre; KKM geçen hafta 23 milyar 214 milyon lira azalarak 344 milyar 832 milyon liraya geriledi. Bireysel kredi kartı borçları ise 2,5 trilyon TL’yi geçti. İşte detaylar...

Kur Korumalı ve Katılma Hesapları () geçen hafta 23 milyar 214 milyon lira azalarak 344 milyar 832 milyon liraya düştü. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yayımladığı haftalık bültene göre, bankacılık sektörünün toplam hacmi, 12 Eylül haftasında yaklaşık 140 milyar 359 milyon lira artarak 20 trilyon 647 milyar 913 milyon liradan, 20 trilyon 788 milyar 272 milyon liraya çıktı.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! KKM geriledi, borçlar arttı

Bankacılık sektöründe toplam mevduat ise bankalar arası dahil geçen hafta 488 milyar 365 milyon lira artarak 24 trilyon 509 milyar 376 milyon lira oldu.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! KKM geriledi, borçlar arttı

TÜKETİCİ KREDİLERİ ARTTI: LİDER İHTİYAÇ KREDİSİ

Vatandaşların çektiği konut, taşıt ve ihtiyaç kredileri toplamı 2,55 trilyon TL’ye ulaştı. Burada en büyük payın ihtiyaç kredisinde olduğu görüldü.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! KKM geriledi, borçlar arttı

Tüketici kredilerinin tutarı, bu dönemde 30 milyar 839 milyon lira artarak 2 trilyon 548 milyar 274 milyon liraya yükseldi. Söz konusu tutarın 616 milyar 51 milyon lirası konut, 52 milyar 29 milyon lirası taşıt ve 1 trilyon 880 milyar 194 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Bu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı, 7 milyar 506 milyon lira artarak 3 trilyon 69 milyar 441 milyon lira oldu.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! KKM geriledi, borçlar arttı

KREDİ KARTI BORÇLARI ARTTI

Bireysel kredi kartı borçları 2,5 trilyon TL’yi geçti. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları ise yüzde 2 artarak 2 trilyon 506 milyar 840 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Bireysel kredi kartı alacaklarının 895 milyar 451 milyon lirasını taksitli, 1 trilyon 611 milyar 389 milyon lirasını taksitsiz borçlar oluşturdu.

Kredi kartı borcu olanlar dikkat! KKM geriledi, borçlar arttı

BANKALARIN ÖZ KAYNAKLARI ARTTI

Bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 12 Eylül itibarıyla önceki haftaya göre 4 milyar 409 milyon lira artışla 481 milyar 12 milyon liraya çıktı. Takipteki alacakların 355 milyar 258 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları, 10 milyar 403 milyon lira artarak 4 trilyon 353 milyar 885 milyon lira oldu. KKM bakiyesi ise geçen hafta 23 milyar 214 milyon lira azalarak 344 milyar 832 milyon liraya geriledi. Böylece KKM büyüklüğü, toplam mevduatın yüzde 1,41'i oldu.

