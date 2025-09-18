Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Avatar
Editor
 Bengü Sarıkuş

Yabancılar 164,9 milyon dolarlık hisse sattı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Rapora göre; yabancı yatırımcı geçen hafta 164,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Aynı dönemde devlet iç borçlanma senetlerinde (DİBS) 587,9 milyon dolarlık net alım gerçekleşti. İşte detaylar...

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.09.2025
15:36
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
15:38

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () tarafından "Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri" yayımlandı. Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 164,9 milyon dolarlık sattı.

Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler, 12 Eylül haftasında net 587,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi () alırken, 164,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 167,8 milyon dolarlık Genel Yönetim Dışındaki Sektör (ÖST) varlığı sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 5 Eylül haftasında 32 milyar 426,1 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 12 Eylül haftasında 30 milyar 963,2 milyon dolara geriledi. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 14 milyar 488,9 milyon dolardan 15 milyar 75 milyon dolara çıkarken ÖST stokları ise 835,4 milyon dolardan 665,5 milyon dolara indi.

