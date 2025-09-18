Merkez Bankası rezervleri 177,9 milyar dolara geriledi

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 12 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 247 milyon dolar azalışla 177 milyar 860 milyon dolara indi.

Buna göre, 12 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 4 milyar 677 milyon dolar azalışla 84 milyar 499 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 5 Eylül'de 89 milyar 176 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri ise 2 milyar 430 milyon dolar artışla 90 milyar 931 milyon dolardan 93 milyar 361 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 12 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 247 milyon dolar azalışla 180 milyar 107 milyon dolardan 177 milyar 860 milyon dolara geriledi.

TCMB REZERVLERİ, OCAK 2024'TEN BU YANA ŞÖYLE (MİLYON DOLAR):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler

26.01.202448.00789.154137.161

23.02.202449.27182.479131.750

29.03.202454.37868.748123.126

26.04.202459.11364.967124.080

31.05.202459.74083.909143.648

28.06.202458.07784.833142.910

19.07.202459.21494.695153.910

29.08.202460.04389.329149.373

27.09.202463.56693.824157.390

25.10.202465.89493.504159.398

1.11.202466.61493.005159.619

13.12.202465.30798.175163.482

27.12.202464.31990.738155.057

24.01.202568.23299.328167.560

14.02.202572.475100.677173.152

14.03.202574.01398.069171.082

21.03.202574.78588.328163.114

04.04.202576.42277.838154.261

30.05.202583.16470.026153.190

05.06.202585.57370.306155.879

13.06.202586.54372.744159.289

20.06.202585.00170.697155.698

18.07.202585.26683.303168.567

25.07.202585.22386.625171.848

08.08.202586.75887.607174.365

15.08.202585.58290.928176.510

22.08.202585.23791.090176.327

29.08.202587.32691.031178.357

05.09.202590.93189.176180.107

12.09.202593.36184.499177.860