Ekonomi
Editor
 Bengü Sarıkuş

Merkez Bankası rezervleri 177,9 milyar dolara geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası haftalık para ve banka istatistiklerine göre toplam rezervler, 12 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 247 milyon dolar azalışla 177 milyar 860 milyon dolara indi.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.09.2025
saat ikonu 15:09
|
GÜNCELLEME:
18.09.2025
saat ikonu 15:09

, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, 12 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 247 milyon dolar azalışla 177 milyar 860 milyon dolara indi.

Merkez Bankası rezervleri 177,9 milyar dolara geriledi

Buna göre, 12 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt 4 milyar 677 milyon dolar azalışla 84 milyar 499 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 5 Eylül'de 89 milyar 176 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde ise 2 milyar 430 milyon dolar artışla 90 milyar 931 milyon dolardan 93 milyar 361 milyon dolara çıktı.

Merkez Bankası rezervleri 177,9 milyar dolara geriledi

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 12 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 247 milyon dolar azalışla 180 milyar 107 milyon dolardan 177 milyar 860 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervleri 177,9 milyar dolara geriledi

TCMB REZERVLERİ, OCAK 2024'TEN BU YANA ŞÖYLE (MİLYON DOLAR):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
27.12.202464.31990.738155.057
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
14.03.202574.01398.069171.082
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
05.06.202585.57370.306155.879
13.06.202586.54372.744159.289
20.06.202585.00170.697155.698
18.07.202585.26683.303168.567
25.07.202585.22386.625171.848
08.08.202586.75887.607174.365
15.08.202585.58290.928176.510
22.08.202585.23791.090176.327
29.08.202587.32691.031178.357
05.09.202590.93189.176180.107
12.09.202593.36184.499177.860

ETİKETLER
#rezervler
#altın rezervleri
#tcmb
#döviz rezervleri
#Para İstatistikleri
#Ekonomi
