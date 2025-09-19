Altın fiyatlarında dalgalanma: Haftanın son gününde gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

İstanbul
Amerikan Merkez Bankası politika faizinde 25 baz puanlık indirime giderek üst bandı yüzde 4,25 seviyesine çekti. Fed'in faiz kararı, Merkez Bankası'nın enflasyon beklenti açıklaması, dünyadaki jeopolitik gerilimlerden etkilenen altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Haftanın son iş gününde altın fiyatlarında toparlanma gözlemlendi.
İşte altın piyasasında dalgalanma yaşanırken güncel fiyatlar
Alış 4.870,16 TL – Satış 4.870,66 TL
Alış 3.659,23 USD – Satış 3.659,59 USD
Alış 8.125,00 TL – Satış 8.198,00 TL
Alış 16.250,00 TL – Satış 16.407,00 TL
Alış 31.743,96 TL – Satış 32.368,34 TL
Alış 32.400,00 TL – Satış 32.714,00 TL