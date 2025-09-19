Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
22°
Ekonomi
Altın fiyatlarında dalgalanma: Haftanın son gününde gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları tarihi rekor kırdıktan sonra dalgalanmaya devam ediyor. Haftanın son iş gününde gram altın, çeyrek altın, ons altın ne kadar oldu? İşte 19 Eylül Cuma sabahı hafta kapanışında güncel altın fiyatları..

Amerikan Merkez Bankası politika faizinde 25 baz puanlık indirime giderek üst bandı yüzde 4,25 seviyesine çekti. 'in , Merkez Bankası'nın beklenti açıklaması, dünyadaki jeopolitik gerilimlerden etkilenen altın fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Haftanın son iş gününde altın fiyatlarında toparlanma gözlemlendi.

Altın fiyatlarında dalgalanma: Haftanın son gününde gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

19 EYLÜL 2025 GRAM, ONS, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

İşte altın piyasasında dalgalanma yaşanırken güncel fiyatlar

Altın fiyatlarında dalgalanma: Haftanın son gününde gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

GRAM ALTIN

Alış 4.870,16 TL – Satış 4.870,66 TL

Altın fiyatlarında dalgalanma: Haftanın son gününde gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

ONS ALTIN

Alış 3.659,23 USD – Satış 3.659,59 USD

Altın fiyatlarında dalgalanma: Haftanın son gününde gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

Alış 8.125,00 TL – Satış 8.198,00 TL

Altın fiyatlarında dalgalanma: Haftanın son gününde gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

YARIM ALTIN

Alış 16.250,00 TL – Satış 16.407,00 TL

Altın fiyatlarında dalgalanma: Haftanın son gününde gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

TAM ALTIN

Alış 31.743,96 TL – Satış 32.368,34 TL

Altın fiyatlarında dalgalanma: Haftanın son gününde gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

Alış 32.400,00 TL – Satış 32.714,00 TL

19.09.2025
