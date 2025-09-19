Menü Kapat
22°
Acil nakit ihtiyacınız varsa dikkat! KMH için faiz oranları düştü

Kredili Mevduat Hesabı kullanımında ödenecek faiz oranında değişikliğe gidildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın KMH kararı Resmi Gazete'den geçti. KMH kullananların ödeyecekleri faiz oranı 1 Ekim 2025 tarihi itibarıyla değişecek ve artık daha düşük faiz uygulanacak. İşte tüm detaylar ve örnek KMH faizi hesabı...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), 18 Eylül 2025 tarihinde yayımlanan karar doğrultusunda, nakit çekim ve kredili mevduat hesabı (KMH) faiz oranlarını 25 baz puan düşürdü. Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre kredi kartı nakit çekim ve kredili mevduat hesabı (KMH) faizleri, 25 baz puan aşağı çekildi. Bu düzenlemeyle birlikte, KMH yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye indirildi. Yeni oranlar, 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Acil nakit ihtiyacınız varsa dikkat! KMH için faiz oranları düştü

KMH limiti 10 bin lira olan bir tüketici eskiden yüzde 4,75 faiz oranından etkilenirken artık aylık olarak yüzde 4,50 faiz bandından etkilenecek. Bu kullanımda faiz oranı, aylık basit faiz baz alınarak hesaplanacak. Borcun uzun süre ödenmemesi halinde, aylık oran üzerinden daha fazla faiz ödenecektir.

Acil nakit ihtiyacınız varsa dikkat! KMH için faiz oranları düştü

KREDİLİ MEVDUAT HESABI NEDİR?

Kredili mevduat hesabı (KMH) olarak da bilinen, vadesiz mevduat hesabınıza bağlı çalışan bir tür kredidir. Vadesiz banka hesabınızda bulunan bakiyeden daha fazla paraya ihtiyacınız olduğunda KMH denen bu ek hesap sizi borçlandırarak nakit ihtiyacınızı kısa süreli çözebilir.

Acil nakit ihtiyacınız varsa dikkat! KMH için faiz oranları düştü

ÖRNEK HESAP YAPILIRSA;

Eski faiz oranı yüzde 4,75

Aylık faizi hesaplamak için: 10.000 X yüzde 4,75 = 475 TL

Yeni faiz oranı ise yüzde 4,50

Aylık faizi hesaplamak için: 10.000 X yüzde 4,50 = 450 TL

Acil nakit ihtiyacınız varsa dikkat! KMH için faiz oranları düştü

ARADAKİ FARK NE KADAR?

475 - 450 = 25 TL Yani bu hesaba göre KMH kullanan bir tüketici yeni faiz oranlarıyla 25 TL daha az faiz ödeyecek. Yani 10.000 TL bu ek hesap kullanıldığında, faiz oranı düşüşüyle aylık ödenecek faiz 25 TL azalmış oluyor.

Acil nakit ihtiyacınız varsa dikkat! KMH için faiz oranları düştü

KMH KULLANMAK NEDEN RİSKLİ?

KMH faizleri genellikle kredi kartı nakit avans faizlerine yakın olduğu için gecikme durumunda yüksek faiz ödemek gerekir. Yani aslında tüketici açısından zorlayıcı olabilir. Aynı zamanda KMH borcunun ödenememesi ve birikmesi kişinin kredi notunu etkilenebilir. Uzun vadede nakit ihtiyacı için kredi kullanımı gerektiği hallerde kullanılacak kredinin limiti düşebilir.

