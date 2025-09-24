Gram altın yıl sonu ne kadar olur? Rekor kıran altın fiyatlarında 2025 sonu tahminleri

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe hızlı bir yükselişle başladı. Fed’in faiz indirim süreci ve merkez bankalarının devam eden alımları ons ve gram altına yeni zirveler getirdi.

GRAM ALTIN YIL SONUNDA NE KADAR OLUR?

Altın piyasasında 2025 yılı adeta bir ralliye sahne oldu. Uluslararası piyasalarda ons altının 3 bin 759 dolara yükselmesiyle gram altın da 5 bin liranın üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı. 18 Ağustos haftasında 4 bin 400 lira seviyesinde bulunan gram altın, yalnızca bir ay içinde yaklaşık 600 lira artış gösterdi. Çeyrek altının 8 bin 400 lirayı zorlaması ve Cumhuriyet altını gibi diğer türlerin benzer oranlarda değer kazanması da bu yükselişi destekledi.

Fiyatlardaki bu artışın arkasında Fed’in faiz indirim döngüsüne girmesi, dolar endeksindeki zayıflama, küresel jeopolitik gerginlikler ve özellikle İsrail-İran çatışmaları etkili oldu. Yatırımcıların altın ETF’lerine ve fiziki altına yönelmesi güvenli liman talebini artırırken, merkez bankalarının rekor düzeyde alımlar gerçekleştirmesi yükselişi daha da hızlandırdı.

ALTIN YIL SONU BEKLENTİSİ 2025-2026

Uluslararası yatırım bankaları ve analistler, 2025 yılı sonu için ons altının 3 bin 700 dolar seviyesinde olacağını öngörmüştü. Ancak fiyatlar beklenenden hızlı bir şekilde bu seviyelere ulaştı ve güncellemeler 3 bin 800 dolar seviyesine çekildi. Teknik açıdan 3 bin 800 dolar direnç, 3 bin 600 dolar ise destek konumunda bulunuyor. Citigroup analistleri, altındaki yükselişin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini belirtiyor.

Son dönemdeki veriler, altının yalnızca bu yıl içinde 36 kez zirve yaptığını ortaya koyuyor. Özellikle Fed’in ekim ve aralık aylarında beklenen faiz indirimleri, altın fiyatlarında yeni rekorların önünü açabilecek unsurlar arasında görülüyor. Gelecek yılın ilk çeyreğinde ise ons fiyatında daha yüksek seviyelerin test edilebileceği değerlendiriliyor.

GRAM ALTIN 2025 SONU TAHMİNİ

Yurt içinde gram altın, ons fiyatındaki güçlü yükselişin doğrudan etkisiyle 5 bin 7 liraya ulaşarak tarihi zirvesine çıktı. Yalnızca bir ay içinde 600 liraya yakın artış kaydeden gram altının kısa vadede ons hareketleriyle paralel seyrini sürdürmesi bekleniyor. Gram altın fiyatlarını etkileyecek en kritik unsur ise Fed’in faiz politikası olacak. Faiz indirimlerinin beklenenden hızlı gerçekleşmesi halinde yükseliş ivmesi korunabilir. Buna karşılık ABD ekonomisinde toparlanma ya da jeopolitik gerilimlerde yumuşama yaşanması durumunda kar satışlarının devreye girmesi ihtimali bulunuyor. Çin ve Hindistan’ın fiziki talebi de fiyatların yönünde belirleyici etkenler arasında yer alıyor.

*Bu haberde yer alan bilgileri yatırım tavsiyesi değildir.