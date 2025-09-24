Menü Kapat
TGRT Haber
24°
Gram altın yıl sonu ne kadar olur? Rekor kıran altın fiyatlarında 2025 sonu tahminleri

Gram altın yıl sonu beklentisi şekillenmeye başladı. Altın fiyatları 2025 yılı boyunca küresel ekonomik belirsizlikler, jeopolitik riskler ve Fed’in faiz politikaları nedeniyle rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Eylül ortasında ons altının 3 bin 700 doları aşmasıyla birlikte gram altın Türkiye’de 5 bin lira barajını geçti. İşte gram altın yıl sonu tahmini…

Gram altın yıl sonu ne kadar olur? Rekor kıran altın fiyatlarında 2025 sonu tahminleri
haftanın ilk işlem gününe hızlı bir yükselişle başladı. Fed’in faiz indirim süreci ve merkez bankalarının devam eden alımları ons ve gram altına yeni zirveler getirdi.

GRAM ALTIN YIL SONUNDA NE KADAR OLUR?

piyasasında 2025 yılı adeta bir ralliye sahne oldu. Uluslararası piyasalarda ons altının 3 bin 759 dolara yükselmesiyle da 5 bin liranın üzerine çıkarak tarihi rekor kırdı. 18 Ağustos haftasında 4 bin 400 lira seviyesinde bulunan gram altın, yalnızca bir ay içinde yaklaşık 600 lira artış gösterdi. Çeyrek altının 8 bin 400 lirayı zorlaması ve Cumhuriyet altını gibi diğer türlerin benzer oranlarda değer kazanması da bu yükselişi destekledi.

Gram altın yıl sonu ne kadar olur? Rekor kıran altın fiyatlarında 2025 sonu tahminleri

Fiyatlardaki bu artışın arkasında Fed’in faiz indirim döngüsüne girmesi, dolar endeksindeki zayıflama, küresel jeopolitik gerginlikler ve özellikle İsrail-İran çatışmaları etkili oldu. Yatırımcıların altın ETF’lerine ve fiziki altına yönelmesi güvenli liman talebini artırırken, merkez bankalarının rekor düzeyde alımlar gerçekleştirmesi yükselişi daha da hızlandırdı.

Gram altın yıl sonu ne kadar olur? Rekor kıran altın fiyatlarında 2025 sonu tahminleri

ALTIN YIL SONU BEKLENTİSİ 2025-2026

Uluslararası bankaları ve analistler, 2025 yılı sonu için ons altının 3 bin 700 dolar seviyesinde olacağını öngörmüştü. Ancak fiyatlar beklenenden hızlı bir şekilde bu seviyelere ulaştı ve güncellemeler 3 bin 800 dolar seviyesine çekildi. Teknik açıdan 3 bin 800 dolar direnç, 3 bin 600 dolar ise destek konumunda bulunuyor. Citigroup analistleri, altındaki yükselişin önümüzdeki aylarda da devam edeceğini belirtiyor.

Gram altın yıl sonu ne kadar olur? Rekor kıran altın fiyatlarında 2025 sonu tahminleri

Son dönemdeki veriler, altının yalnızca bu yıl içinde 36 kez zirve yaptığını ortaya koyuyor. Özellikle Fed’in ekim ve aralık aylarında beklenen faiz indirimleri, altın fiyatlarında yeni rekorların önünü açabilecek unsurlar arasında görülüyor. Gelecek yılın ilk çeyreğinde ise ons fiyatında daha yüksek seviyelerin test edilebileceği değerlendiriliyor.

Gram altın yıl sonu ne kadar olur? Rekor kıran altın fiyatlarında 2025 sonu tahminleri

GRAM ALTIN 2025 SONU TAHMİNİ

Yurt içinde gram altın, ons fiyatındaki güçlü yükselişin doğrudan etkisiyle 5 bin 7 liraya ulaşarak tarihi zirvesine çıktı. Yalnızca bir ay içinde 600 liraya yakın artış kaydeden gram altının kısa vadede ons hareketleriyle paralel seyrini sürdürmesi bekleniyor. Gram altın fiyatlarını etkileyecek en kritik unsur ise Fed’in faiz politikası olacak. Faiz indirimlerinin beklenenden hızlı gerçekleşmesi halinde yükseliş ivmesi korunabilir. Buna karşılık ABD ekonomisinde toparlanma ya da jeopolitik gerilimlerde yumuşama yaşanması durumunda kar satışlarının devreye girmesi ihtimali bulunuyor. Çin ve Hindistan’ın fiziki talebi de fiyatların yönünde belirleyici etkenler arasında yer alıyor.

*Bu haberde yer alan bilgileri yatırım tavsiyesi değildir.

#altın
#altın fiyatları
#gram altın
#gram altın
#yatırım
#altın fiyat
#merkez bankaları
#Gram Altın Fiyatı
#1 Gram Altın
#Fed Faiz Indirimi
#Küresel Jeopolitik Gerginlikler
#Aktüel
