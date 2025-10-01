Duayen gazeteci Necati Zincirkıran hayatını kaybetti

Duayen gazeteci Necati Zincirkıran, 96 yaşında hayatını kaybetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, sosyal medyada başsağlığı mesajı yayımladı.

"BASIN TOPLULUĞUMUZA BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ"

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), üyesi Necati Zincirkıran'ın ardından başsağlığı mesajı yayımlayarak şunları kaydetti:

"Değerli meslektaşımız Necati Zincirkıran’ı kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Çok uzun yıllar muhabir, haber müdürü, genel yayın yönetmeni ve yazar olarak gazetecilik mesleğine hizmet eden Necati Zincirkıran’ın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı ve sabır diliyoruz.”

NECATİ ZİNCİRKIRAN KİMDİR?

4 Aralık 1929'da İstanbul’da dünyaya geldi. II. Dünya Savaşı yıllarında Heybeliada’dan Mersin’e nakledilen Heybeliada Deniz Lisesi’nde okudu. Ancak sağlık sorunları nedeniyle oradan ayrıldıktan sonra eğitimine İngiltere’de Denizcilik Bankası bursu ile devam etti. Uzak yol kaptanı oldu ve Deniz Hukuku ağırlıklı yüksek lisans yaptı. Aynı dönemde Londra Gazetecilik Okulu’nun derslerini uzaktan takip ederek sertifika aldı.

1950’de Türkiye’ye döndüğünde gazeteciliğe başladı. 1951’de Amerika Birleşik Devletleri Columbia Üniversitesi’nde yetişkin gazetecilerin eğitimi ile ilgili bir kurs aldı. Hürriyet’te 1952 yıllarında Ortadoğu muhabiri, 1957’de Ankara Temsilcisi, 1960’ta Genel Yayın Müdürü oldu. Hürriyet Haber Ajansı’nın kurucusu oldu. 1969’da Hürriyet Gazetesi‘nden ayrıldı.

Günaydın Gazetesi‘nde genel yayın yönetmeni olarak görev aldı. 1981-1986 yılları arasında Anadolu Ajansı’nın Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı. 1990 yılından itibaren Medya Holding’de baş danışmanlık ve Sabah Gazetesi’nde yazarlık yaptı. 2003’te emekli oldu. Çeşitli yelken yarışlarında komodorluk yaptı. İngilizce ve Almanca biliyordu. Evli ve iki erkek çocuk sahibiydi. Sürekli basın kartı ve Burhan Felek Basın Hizmet ödülü sahibiydi.