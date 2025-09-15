Menü Kapat
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
24°
Banka kartını arkadaşına verdi, hayatı karardı! Hapis cezasını görünce şoke oldu

Üniversite öğrencisi Halil İbrahim Sarıaltun, arkadaşına güvenerek kartını ve şifresini verdi. Kartı kullanan kişi, farklı hesaplarla birçok işlem yaptığı tespit edilince inceleme başlatıldı. Kartını arkadaşına veren Halil İbrahim 9 dozyadan yargılandığını ve hakkında 3 yılın üzerinde hapis cezası istendiğini öğrenince şoke oldu.

Gümüşhane’de üniversite öğrencisi Halil İbrahim Sarıaltun, annesinden para geleceğini söyleyen arkadaşı U.P.’ye kartını ve şifresini verdi. Ardından U.P., arkadaşının annesinin rahatsızlığını gerekçe göstererek şehir dışına çıktı.

2 AY SONRA KARAKOLA ÇAĞRILDI

Sarıaltun, kartının arkadaşında olması nedeniyle iki ay sonra polis merkezine çağrıldı. Yapılan teknik incelemelerde, ödemelerin Sarıaltun’un hesabına yatmasına rağmen kartı kullanan kişinin farklı olduğu belirlendi.

Banka kartını arkadaşına verdi, hayatı karardı! Hapis cezasını görünce şoke oldu

HAPİS CEZASI ŞOKU

Hakkında 9 ayrı dosya açılan Sarıaltun, istinaf onayıyla bu dosyalardan birinden 3 yılı aşkın hapis cezasına çarptırıldı. Avukatı ve ablası, yaşanan süreci anlatarak yardım talep etti.

Banka kartını arkadaşına verdi, hayatı karardı! Hapis cezasını görünce şoke oldu

"ARKADAŞ KURBANI OLMUŞTUR"

Halil İbrahim Sarıaltun'un avukat Kemal Yavuz yaşanan süreçle ilgili bilgi verdi. Avukat Yavuz," Müvekkilim Halil İbrahim Sarıaltun arkadaş kurbanı olmuştur. Arkadaşının annesinin rahatsızlığı bahane ederek kendi kartının bloke olduğunu, annesinden para geleceğini bildirerek müvekkilin kartını ve şifresini almış ve sonra da annenin rahatsızlığı sebebiyle memlekete gidiyorum diye iki ay ayrılmış okuldan. Daha sonra kartın kullanılması sebebiyle karakola çağrıldığında iki ay sonra öğreniyor. Arkadaşı da bu arada 1,5 ay sonra gelmiş, kartı vermiş. Öğrendiğine göre bir kısım hesaplar açılmış.Bu hesaplarda bir kısım mallar satışa arz edilmiş. Pazarlıkta demiş ki işte şu kadar kapora istiyorum. O kapora gelince o para müvekkilin hesabına geliyor. Bu işin arka tarafında şebeke var ve müvekkil sadece hesabın sahibi olduğu için suçlanıyor. ATM kameralarında parayı çeken farklı kişiler var, raporlar bunu net gösteriyor" dedi.

Banka kartını arkadaşına verdi, hayatı karardı! Hapis cezasını görünce şoke oldu

"BİLİRKİŞİ RAPORLARINDA HESABI KULLANAN KİŞİ AÇIKÇA YAZIYOR"

Abla Hümeyra Sarıaltun ise, "Kardeşim bilişim sistemleri yoluyla nitelikli dolandırıcılıktan şu an cezaevinde. Benim kardeşim Gümüşhane Üniversitesi'nde beden eğitimi okurken, 2022 yılında, 4. sınıfta sınıf arkadaşına kart ve kart mobil bankacılık şifrelerini veriyor. Kardeşime güven veriyor, samimi bir şekilde yaklaşıyor. O da hiçbir şekilde şüphelenmiyor ve veriyor. Verdikten sonra arkadaşı 'Adana'ya gidiyorum, teyzem hasta, 2 hafta sonra geleceğim' diyor. Zaten o gittikten 2-3 hafta sonra kardeşimi karakoldan çağırıyorlar. Oraya gidiyor, kartında dolandırıcılık işlemi gerçekleşiyor. Sonra Adana'daki çocuğa ulaşıyor, 'bir yanlış anlaşılma vardır' diyor ve kardeşim oyalıyor. Tekrar ifadeye çağrılıyor ve işin olduğu açığa çıkıyor. 2 ay sonra U.P. tekrar ulaşıyor, kardeşimi yönlendiriyor ama Halil İbrahim bunu yapmıyor. Şu an açılmış 9 tane mahkeme var. Bir tanesi sonuçlandı, Konya dosyamızdı, 3 yıl ceza aldık. Bilirkişi raporlarında hesabı kullanan kişinin U.P. olduğu açıkça yazıyor. IP kod ve kullandığı telefona kadar her şey bu çocuğun üzerine ait ama kart sahibi kardeşim. Kardeşim ceza alıyor ve kendisi beraat alıyor. Bizim 9 dosyamız var ve hepsinin cezaya vurduğumuz da 30 yılı var ve suçumuz yok. Bu işi işleyen kişi dışarda. Biz karşı tarafın mağduriyetini gideriyoruz ama bizim mağduriyetimiz giderilmiyor. Açığa çıkan bilirkişi raporlarında sadece hesabın adı kardeşime ait geri kalan tüm bilgiler paranın çekilmesinden kullanılan telefona kadar her şey U.P. ya ait ama bu işlemlerin hepsini yapan bu şahıstır" diyerek yaşananları anlattı.

