Selin Angun cinayetinde korkunç detay: Önüne mermi atıp, tehdit etmiş! Selin'in babasından yürek yakan sözler

İzmir'in Urla ilçesinde 11 Eylül Perşembe günü gece saatlerinde meydan gelen olayda; 34 yaşındaki Ramazan Görgülü, restoranda şef olarak çalışan eski sevgilisi Selin Angun'u yanında getirdiği silahla katletmişti... Kurşunların hedefi olan Ülkünur Angun (23) ve Direnç Topçu (27) da yaralandı.

KATİL EVİNDE İNTİHAR ETMİŞ HALDE BULUNDU

Selin Angun tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, 2 yaralı ise tedavi altına alındı. Polis olayın ardından kaçan Görgülü'yü saklandığı evde aynı silahla intihar etmiş halde buldu.

ÖNÜNE MERMİ ATARAK TEHDİT ETMİŞ

Selin Angun cinayetiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Cani Ramazan Görgülü'nün saatlerce mekanın önünde eski sevgilisinin molaya çıkmasını beklediği tespit edildi. Görgülü'nün arkadaşlarıyla birlikte molaya çıkan Selin'e uzaktan ateş ederek pusu kurduğu belirlendi. Görgülü'nün olaydan önce eski sevgilisi Selin'in önüne mermi atarak ölümle tehdit ettiği de ortaya çıktı.

"UYUŞTURUCU BAĞIMLISI VE GÖZÜ DÖNMÜŞ BİR CANİ"

Selin'in acılı babası Güven Angun (55) yaptığı açıklamada, "Kızımı daha önce de rahatsız ettiği için katil hakkında şikayette bulunmuştu. 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Uzaklaştırma kararı bitince bir daha şikayet etmişti. Katil daha önce de kızımın önüne mermi atarak tehditte bulunmuştu. 'Seni vuracağım' demiş. Bu şahsın rahatsızlıkları vardı. Uyuşturucu bağımlısı ve gözü dönmüş bir cani. Kızıma pusu kurmuş. Saatlerce molaya çıkmasını beklemiş. Mola sırasında yaylım ateşi yapıyor. Daha sonra kaçıyor. Evinde de göğsüne ateş ederek intihar etti" ifadelerini kullandı.

"TAMAMEN TAKINTILI BİR ADAM, SAPKINLIK VAR"

Kızı Selin'in görüşmek istemediği halde Ramazan Görgülü'nün bu durumu takıntı haline getirdiğini söyleyen baba Angun, "Tamamen takıntılı bir adam. Sapkınlık var. 3-5 aydır rahatsız ediyordu. Selin görüşmek istemiyordu. Şikayet etmesine rağmen kızıma musallat oldu. Kızımı koruyamadık. Urla'nın en işlek sokaklarından biri daha iyi korunmalıydı. Elini kolunu sallayarak bu işlek sokağa girmemeliydi" dedi.