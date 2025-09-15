Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | Bengü Sarıkuş

Yaşlı ve bakıma muhtaç engelli bireylere sigorta yapılacak! İsa Karakaş detaylarını anlattı

Türkiye'de yaşlı nüfusun giderek arttığını ve Orta Vadeli Program'la birlikte yaşlı ve bakıma muhtaç engelli bireyler için bakım sigortasının planlandığını belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yeni sigorta hakkında merak edilenleri anlattı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Yaşlı ve bakıma muhtaç engelli bireylere sigorta yapılacak! İsa Karakaş detaylarını anlattı
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
15.09.2025
saat ikonu 09:49
|
GÜNCELLEME:
15.09.2025
saat ikonu 09:55

Türkiye'de yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun, 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişi iken son beş yılda yüzde 20,7 artarak 2024 yılında 9 milyon 112 bin 298 kişi olduğunu belirten Uzmanı İsa Karakaş, yaşlı ve bakıma muhtaç kişiler için yapılacak sigorta hakkında merak edilenleri açıkladı.

Yaşlı ve bakıma muhtaç engelli bireylere sigorta yapılacak! İsa Karakaş detaylarını anlattı

OVP/ Orta Vadeli Program, Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı Programı dâhil olmak üzere tüm plan ve programlarda “Tamamlayıcı Uzun Süreli Bakım Sigortası”nın başlayacağını söyleyen Karakaş, Türkiye'de 2024 yılında toplam 26 milyon 599 bin 261 haneden 6 milyon 726 bin 583'ünde yaşlı nüfus olarak tanımlanan, 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu görüldüğünü hatırlattı.

Yaşlı ve bakıma muhtaç engelli bireylere sigorta yapılacak! İsa Karakaş detaylarını anlattı

Bakım masraflarının yüksekliğini vurgulayan Karakaş, Engellilik, ya da değişik kronik hastalıklar, kaza, afet ve diğer nedenlerle bakıma muhtaç olan kişilerin evde bakım yardımı aldığını söyleyen Karakaş, bakım sigortasının finansmanının çalışan ve işverenlerden alınan primlerle birlikte devletin katkısıyla oluşturulacağını belirtti.

Yaşlı ve bakıma muhtaç engelli bireylere sigorta yapılacak! İsa Karakaş detaylarını anlattı

Karakaş bu yardım sayesinde bakıma muhtaç kişilerin bulunduğu ailelerin yükü ortadan kalkacağını sırf bu nedenle çalışma hayatından çekilen başta kadınlar olmak üzere aile fertlerinin yeniden çalışma hayatına döneceğini söyledi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Asgari ücret, memur, emekli zammı ne kadar olacak? Özgür Erdursun tek tek hesapladı
Eline yeni para geçenler için altın alma tarihi verdi! İslam Memiş'ten çarşamba uyarısı
ETİKETLER
#Sağlık
#Eğitim
#sosyal güvenlik
#yaşlılık
#Bakım Sigortası
#Uzun Süreli Bakım
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.