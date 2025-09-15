Yaşlı ve bakıma muhtaç engelli bireylere sigorta yapılacak! İsa Karakaş detaylarını anlattı

Türkiye'de yaşlı nüfus olarak kabul edilen 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun, 2019 yılında 7 milyon 550 bin 727 kişi iken son beş yılda yüzde 20,7 artarak 2024 yılında 9 milyon 112 bin 298 kişi olduğunu belirten Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, yaşlı ve bakıma muhtaç kişiler için yapılacak sigorta hakkında merak edilenleri açıkladı.

OVP/ Orta Vadeli Program, Kalkınma Planı ve Cumhurbaşkanlığı Programı dâhil olmak üzere tüm plan ve programlarda “Tamamlayıcı Uzun Süreli Bakım Sigortası”nın başlayacağını söyleyen Karakaş, Türkiye'de 2024 yılında toplam 26 milyon 599 bin 261 haneden 6 milyon 726 bin 583'ünde yaşlı nüfus olarak tanımlanan, 65 ve daha yukarı yaşta en az bir fert bulunduğu görüldüğünü hatırlattı.

Bakım masraflarının yüksekliğini vurgulayan Karakaş, Engellilik, yaşlılık ya da değişik kronik hastalıklar, kaza, afet ve diğer nedenlerle bakıma muhtaç olan kişilerin evde bakım yardımı aldığını söyleyen Karakaş, bakım sigortasının finansmanının çalışan ve işverenlerden alınan primlerle birlikte devletin katkısıyla oluşturulacağını belirtti.

Karakaş bu yardım sayesinde bakıma muhtaç kişilerin bulunduğu ailelerin yükü ortadan kalkacağını sırf bu nedenle çalışma hayatından çekilen başta kadınlar olmak üzere aile fertlerinin yeniden çalışma hayatına döneceğini söyledi.