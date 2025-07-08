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 | Berkay Alptekin

Bilim insanları 209 milyon yıllık gizeme ışık tuttu! Yeni bir pterozor türü keşfedildi

ABD'de bilim insanları, 2011 yılında bulunan bir kemiği gelişmiş yöntemler kullanarak inceledi. Yapılan incelemeler kapsamında Mezozoik Çağ'da yaşamış, kanatlı ve uçma yeteneğine sahip ilk omurgalı canlılar arasında yer alan pterozor (teruzor) sürüngen takımına ait, yaklaşık 209 milyon yıllık yeni bir tür keşfetti.

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Bilim insanları 209 milyon yıllık gizeme ışık tuttu! Yeni bir pterozor türü keşfedildi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 13:43
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 15:22

Bilim insanları, ABD'nin eyaletinde 2011 yılında bulunan bir çene kemiği fosilini, gelişmiş tarama teknikleri ile inceledi. Detaylı analiz sonucu kalıntıların daha önce tanımlanmamış bir türe ait olduğu belirlendi.

Washington DC'deki Smithsonian Ulusal Doğa Tarihi Müzesi öncülüğünde yürütülen çalışmada, fosilin kanatlı sürüngen pterozor (teruzor) takımına mensup yeni bir türe ait olduğu saptandı.

Türe, kalıntıların bulunduğu antik nehir yatağında kemiklerin dış etkenlerden korunmasını sağlayan volkanik kül tabakasına atıfla, "kül kanatlı şafak tanrıçası" anlamına gelen "eotephradactylus mcintireae" adı verildi.

Bilim insanları 209 milyon yıllık gizeme ışık tuttu! Yeni bir pterozor türü keşfedildi

YAKLAŞIK 209 MİLYON YAŞINDA

Yaklaşık 209 milyon yıl öncesine ait olduğu tespit edilen , Kuzey Amerika kıtasında keşfedilen en eski pterozor örneği olarak kayıtlara geçti.

Pterozorlar, yaklaşık 252 milyon yıl önce başlayıp 66 milyon yıl önce sona eren Mezozoik Çağ'da yaşamış, çeşitli boyutlardaki türleri kapsayan, kanatlı ve uçabilen tarih öncesi yırtıcı sürüngenler olarak biliniyor.

Dinozorlarla aynı dönemde yaşamış olsalar da bu sürüngenler bilim insanları tarafından dinozor olarak değerlendirilmiyor, aksine pterozorlar evrimsel olarak ayrı bir dala mensup.

Araştırmanın detayları, "Proceedings of the National Academy of Sciences" dergisinde yayımlandı.

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