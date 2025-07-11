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PKK'nın silah bırakmasının ardından siyasi isimlerden peş peşe açıklamalar

Türkiye tarihi günlerden geçiyor. 40 yılı aşkın süren terör sorununu bitiriyor. Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısının ardından PKK bugün Süleymaniye'de silahları bıraktı. Yaşanan bu önemli gelişmenin ardından siyasi isimlerden açıklamalar peş peşe geliyor... MHP lideri Bahçeli'nin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de açıklama yaptı. İşte tarihi süreçte gelen yorumlar...

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 13:10
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 13:14

örgütü , 47 yıl sonra silah bıraktı. PKK'lı grup Irak Süleymaniye'deki tören alanında silahlarını kazana bırakarak yaktı. Bugün itibarıyla "Terörsüz " hayali gerçek oluyor.

Yaşanan tarihi gelişme sonrası açıklamalar art arda geliyor. MHP lideri 'nin ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de açıklama yaptı. Sosyal medyadan Terörsüz Türkiye vurgusu yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı: "Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda PKK’nın silahları imha/teslim süreciyle ilgili ilk adım gerçekleşti. Sn Devlet Bahçeli’nin tarihi çağrısı ve Sn Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu devlet iradesiyle, Türkiye’nin terör yükünden kurtulması için tarihi bir sayfa açma kararlılığı güçlenerek ilerlemektedir. “Terörsüz Türkiye” hedefine ulaşılması, ülkemizin terör yükünden kurtulmasını ve yakın bölgemizin “terörsüz bölge” hedefine ulaşmasını sağlayacaktır.

PKK'nın silah bırakmasının ardından siyasi isimlerden peş peşe açıklamalar

'KAPSAMLI ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK'

DEM Parti’nin partiler arasındaki ziyaret trafiği ve istişare süreci, sürecin hedeflerine ulaşması için gösterilen hassasiyetler büyük katkı sağlamaktadır. Yüce Meclis’in sürece dayanak sağlayacak iradesinin devreye girmesiyle Meclis’teki tüm siyasi partilerin katkıları somutlaşacaktır. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla devlet kurumları diplomasi, istihbarat ve güvenlik başta olmak üzere tüm alanlarda “terörsüz Türkiye” hedefine ulaşılması için kapsamlı çalışmalar yürütmeye devam etmektedir.

PKK'nın silah bırakmasının ardından siyasi isimlerden peş peşe açıklamalar

KRİTİK BİR EŞİK GEÇİLMİŞTİR

Aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin eşsiz fedakarlıklarıyla ülkemize ve milli egemenliğimize dönük uzun yıllardır devam eden her türlü saldırı başarısız kılınmıştır. Bölücü terörün ülkemize dönük emellerine geçit verilmemiştir. Her zaman rahmetle ve şükranla andığımız şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin vatan savunmasını eşsiz fedakarlıklarla yerine getirmesi sayesinde, “Tek vatan, tek millet, tek devlet, tek bayrak” ilkesi her şart altında korunmuştur.

https://x.com/omerrcelik

PKK'nın silah bırakmasının ardından siyasi isimlerden peş peşe açıklamalar

Gelinen aşamada “terörsüz Türkiye” hedefine ulaşılması için kritik bir eşik geçilmiştir. Bundan sonrasında PKK’nın tüm şubeleri ve illegal yapılarıyla feshi ve silahların yakılması/teslim edilmesi süreci kısa zaman içinde tamamlanmalıdır.

Cumhurbaşkanımızın iradesiyle bir devlet projesi olarak yürüyen bu sürecin amaçlarına ulaşması için, her türlü provokasyona karşı teyakkuz hali devam etmektedir.

PKK'nın silah bırakmasının ardından siyasi isimlerden peş peşe açıklamalar

Terörü “vekâlet savaşları”nın aracı olarak kullanan ve bölgemize emperyalist amaçlarla yaklaşanların habis siyasi projelerini bozacak olan irade “terörsüz Türkiye” iradesi ve bunun “terörsüz bölge” anlayışına ilham kaynağı olmasıdır."

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ETİKETLER
#bahçeli
#Pkk
#Terör
#Türkiye
#Çelik Üretimi
#Terörsuz Türkiye
#Silahların Teslim Edilmesi
#Politika
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