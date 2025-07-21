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 | İrem Çınar

İkinci el otomobil satışları arttı

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, sıfır otomobil piyasasında satışların düşük seyretmesinin yanı sıra nisan ve haziran aylarındaki bayram tatillerinin ikinci el otomobil piyasasını olumlu etkilediğini söyledi.

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KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
21.07.2025
saat ikonu 16:48
|
GÜNCELLEME:
21.07.2025
saat ikonu 16:48

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç, piyasasında satışların düşük seyretmesinin yanı sıra nisan ve haziran aylarındaki bayram tatillerinin piyasasını olumlu etkilediğini söyledi.

Türkiye İstatistik Kurumu () verilerine göre, geçen yılın ocak-haziran döneminde 3 milyon 224 bin 873 olan ikinci el otomobil satışı, bu yılın aynı döneminde yüzde 7,8 artarak 3 milyon 477 bin 433 adede ulaştı. Geçen ay devri yapılan toplam 840 bin 22 taşıtın yüzde 66,6'sını otomobiller oluşturdu. Bu dönemde en yüksek otomobil satışının gerçekleştiği il 140 bin 903 ile İstanbul oldu. Bu ili 74 bin 557 ile Ankara, 34 bin 156 ile İzmir, 24 bin 508 ile Antalya ve 24 bin 236 ile Bursa izledi.

İkinci el otomobil satışları arttı

SATIŞLARA BAYRAM ETKİSİ

MASFED Başkanı Erkoç, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, geride kalan dönemde sıfır otomobil piyasasında satışların düşük seyrettiğini, nisan ve haziran aylarındaki bayram tatillerinin ikinci el piyasasına adeta "doping etkisi" yaptığını söyledi. İkinci el otomobil satışlarının, Ramazan Bayramı tatilini de kapsayan 9 günlük tatilin yaşandığı nisan ayında yükseldiğine, Kurban Bayramı'na denk gelen haziran ayının da sektördeki en canlı dönem olduğuna dikkati çeken Erkoç, ikinci el araç satışlarının ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,9 arttığını ifade etti. Erkoç, satışların şubatta yüzde 9,2, martta yüzde 4,4 azalma eğilimine girmesinin ardından, nisanda, Ramazan Bayramı'nın etkisiyle yüzde 25 arttığını vurguladı.

İkinci el otomobil satışları arttı

Erkoç, ikinci el otomobil piyasasında nisanda yaşanan artışta Ramazan Bayramı'nın yanı sıra döviz kurundaki hareketliliğin de etkili olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Kurdaki yükselişler sıfır otomobillerde fiyat artışlarına yol açarken, piyasa koşulları nedeniyle bu, ikinci el fiyatlarına aynı oranda yansımadı. Bu nedenle bu tür arızi dönemlerde otomobil talebi olanlar ikinci ele yöneliyor. Fiyatların daha da yükselebileceği kaygısı alım refleksine yol açarak piyasayı etkiliyor."

Erkoç, haziranda ikinci el otomobil satışındaki artışta bayram tatili faktörünün yanı sıra fiyatların sıfır araçlara kıyasla daha stabil ve uygun seviyelerde seyretmesinin etkili olduğunu bildirdi.

İkinci el otomobil satışları arttı

"HAZİRANDA AYLAR BAZINDA EN YÜKSEK ARTIŞ ORANINA ULAŞILDI"

İkinci el otomobil satışının Haziran 2025'te geçen yılın aynı ayına göre yüzde 28,5 artarak 559 bin 842'ye ulaştığını dile getiren Erkoç, şu değerlendirmede bulundu:

"Kurban Bayramı öncesinde, mayısta, geçen yıla göre yüzde 9,7 artan ikinci el otomobil satışlarında haziranda aylar bazında en yüksek artış oranına ulaşıldı. Trafiğe kaydı yapılan otomobil sayısı ise haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,5 azalarak 72 bin 361 ve diğer türlerle birlikte yeni trafiğe çıkan toplam taşıt sayısı yüzde 4,7 azalışla 189 bin 237 olarak gerçekleşti. Ocak-haziran döneminde trafiğe kaydedilen toplam sıfır araç sayısı, önceki yıla göre yüzde 13,6 azalışla 1 milyon 89 bin 741 adede geriledi. Bunun 507 bin 841 adedini de otomobiller oluşturdu."

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#tüik
#sıfır otomobil
#ikinci el otomobil
#otomobil satışları
#Masfed
#Bayram Etkisi
#Ekonomi
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