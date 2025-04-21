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 | Burak Ayaydın

Trabzonspor'dan Simon Banza transferinde ters köşe: Fatih Tekke'den şaşırtan karar!

Trabzonspor'da Simon Banza'nın transfer süreci için Fatih Tekke'den şaşırtan bir karar geldi. Trabzonspor'un yüksek maliyet sebebiyle Simon Banza ile yolları ayırması beklenirken, Fatih Tekke ise 'şampiyonluk' hedefi için an itibarıyla farklı bir karar aldı.

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Trabzonspor'dan Simon Banza transferinde ters köşe: Fatih Tekke'den şaşırtan karar!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 11:48
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 11:51

Trabzonspor'da kiralık olarak forma giyen Simon Banza için Fatih Tekke'den 'transfer edilmeli' görüşü çıktı. Önceki süreçte Trabzonspor'un Simon Banza transferinde mali anlamda zorlanacağı düşünülürken, Fatih Tekke'den ise şaşırtan bir karar değişikliği geldi ve yıldız golcünün kalmasını istedi.

FATİH TEKKE'DEN TRABZONSPOR'A SIMON BANZA TRANSFERİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Simon Banza için 'gelecek sezonda da kesinlikle bizimle olmalı' dedi. Simon Banza'nın performansından memnun olan Fatih Tekke, Piatek gibi isimler için ödenecek bonservis ücretinin biraz daha artırılmasıyla Banza'nın alınabileceğini ve bu hamlenin daha doğru bir yatırım olacağını belirtti! Trabzonspor ile şampiyonluk hedefini adım adım ilerleten Fatih Tekke, Simon Banza'nın bu kritik süreçte başrolde olması gerektiğine inanıyor.

Trabzonspor'dan Simon Banza transferinde ters köşe: Fatih Tekke'den şaşırtan karar!

SIMON BANZA TRANSFERİ İÇİN TRABZONSPOR'DAN 10 MİLYON EURO

Fatih Tekke'nin kararının ardından sponsorluk anlaşmalarıyla Simon Banza'nın transfer edilmesine karar veren Trabzonspor yönetimi, ileriki süreçte ise Banza'nın Suudi Arabistan'a satılabileceğine ihtimal vererek bu yatırım için planlamalara başladı. Şampiyonluk için güçlü bir kadro kurmak isteyen bordo mavili yönetim, ilk olarak iç transfer sürecini tamamlamak istiyor ve 10 milyon Euroluk teklif hazırlıyor.

Trabzonspor'dan Simon Banza transferinde ters köşe: Fatih Tekke'den şaşırtan karar!

SIMON BANZA'NIN TRABZONSPOR PERFORMANSI

Trabzonspor formasıyla bu sezon 32 maça çıkan Simon Banza, 21 gol ve 5 asistlik katkısıyla sezon boyunca geminin dümeninde yer aldı. Braga'dan kiralık olarak gelen ve performansıyla büyük ses getiren Simon Banza'nın, bundan sonraki süreçte Trabzonspor'da devam etmeye sıcak baktığı da biliniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

BANZA'NIN BRAGA İLE SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR?
Yetenekli golcünün 2027 yazına kadar kontratı bulunuyor.
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ETİKETLER
#trabzonspor
#trabzonspor
#fatih tekke
#fatih tekke
#Transfer Haberleri
#Simon Banza
#Spor
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