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 | Burak Ayaydın

Serhat Akın'dan büyük iddia: "Fenerbahçe'den önce dördüncü yıldızı takarlar"

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Serhat Akın'dan, başkan Ali Koç için flaş yorumlar geldi. Kendi YouTube kanalında değerlendirmeler yapan Serhat Akın, Fenerbahçe'nin gündemine dair yalın bir dille eleştirilerde bulundu.

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Serhat Akın'dan büyük iddia:
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 00:31
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 00:31

Serhat Akın'dan Fenerbahçe'nin Gaziantep FK zaferinden sonra eleştiriler geldi. Fenerbahçe Divan Kurulu üzerinden kritikler yapan Serhat Akın, kısa vadede Beşiktaş'ın daha başarılı olacağını ve dördüncü yıldızı takacağını iddia etti.

SERHAT AKIN'DAN FENERBAHÇE YÖNETİMİNE ELEŞTİRİLER

"Yapı var diyerek insanları kandırmak çok kolay. Üst perdeden konuşuyorlar. Ne yapıyorlarsa yapsınlar ama Fenerbahçe'yi getirdikleri bu hal her anlamda çok üzücü. Böyle giderse Fenerbahçe'den önce Beşiktaş dördüncü yıldızı takar. Süper Lig'in şampiyonluk yaşamamış takımlarından bir farkımız kalmadı! Ali Koç'un bugünkü konuşmaları, her şeyden önce kendisiyle çok çelişiyor. Mesela madem İsmail Kartal konusunda böyle düşünüyorsun neden gönderdin? Tekrar başkan seçilememekten mi korktun? Mourinho'yu neden getirdin ki? Ali Koç yönetimi, sanki kulübün kendi tarihiyle yarışmaya çalışıyor. Tuncay Şanlı dönemi başka bugün ise bambaşka, önce bunları birbirinden ayırmak lazım. Bu konuşmaların altı boş. Vaatler nerede gerçekler nerede? Maltepe'deki tesisle mi yetineceğiz? 8 sene olacak anca bir tesis söz konusu oldu. Bununla yetinmeli miyiz yani? Ali Koç'a buradan sesleniyorum, sosyal medyada sizin adınıza çalışan insanlar var mı yok mu? Bu işleri bırakalım. Sosyal medya hesaplarını değil de sportif başarıları konuşmamız lazım."

Serhat Akın'dan büyük iddia: "Fenerbahçe'den önce dördüncü yıldızı takarlar"

Sıkça Sorulan Sorular

SERHAT AKIN NEDEN KENDİ KANALINDA YORUMCULUK YAPIYOR?
Sports Digitale'de programa çıkan Serhat Akın, zam görüşmelerinde anlaşamamış ve kendi kanalına geri dönmüştü.
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ETİKETLER
#ali koç
#serhat akın
#Fenerbahçe Yönetimi
#Spor
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