Serdar Ali Çelikler'den Fenerbahçeli futbolcular için net yorum!

Fenerbahçe'nin Gaziantep FK galibiyetini kısaca değerlendiren Serdar Ali Çelikler, transfere dair de kritik yorumlar yaptı. Fenerbahçe'nin gelecek sezonu için net konuşan Serdar Ali Çelikler; İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun özelinde flaş ifadeler kullandı.

SERDAR ALİ ÇELİKLER'DEN FENERBAHÇE İÇİN DİKKAT ÇEKEN ÖNERMELER

"İlk 30 dakika Fenerbahçe çok kötüydü. Kalan 60 dakikada ise pek çok kritik detay var; iyi vurulamayan toplar, Kostic'in kestikleri, verilmeyen penaltı! Yani son 60 dakikada aslında Fenerbahçe kalesinde pozisyon da yok. Kesinlikle hak edilmiş bir galibiyet. Jose Mourinho kalırsa, ne yapılması gerektiğini detaylıca anlatırım. Ayrıca İsmail de bir daha bana şans verilmiyor demesin! İrfan Can Kahveci ise mücadelenin içindeydi, onun daha kredisi var. Maçın adamı olarak da Fred'i söylerim. Son olarak ise gelecek sezon öncesinde Cenk Tosun'un ayrılması lazım demek gerekiyor, tabii İsmail de satılmalı. İrfan Can Kahveci ise istiyorsa kalsın ama ayrılmak niyetindeyse o da gönderilsin."