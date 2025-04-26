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 | Burak Ayaydın

Gaziantep FK - Fenerbahçe | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in son haftalarına girilirken Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK kendini üst sıralara doğru atmak isterken, Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe ise galip gelmek ve şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın yapacağı hatayı beklemek istiyor.

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Gaziantep FK - Fenerbahçe | CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 17:32
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 17:39

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe sahaya çıkıyor. Bugün saat 19.00 itibarıyla başlayacak mücadelede Direnç Tonusluoğlu düdük çalarken, zorlu maç öncesinde iki takımda da eksikler dikkat çekiyor.

Gaziantep FK - Fenerbahçe | CANLI MAÇ ANLATIMI

https://x.com/Fenerbahce/status/1915864516803629249

https://x.com/GaziantepFK/status/1916018589187833934

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİNDE EKSİKLER

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı öncesinde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin deplasmana götürülmedi. Ev sahibinde ise Okereke, Kozlowski ve hoca Selçuk İnan sahada olamayacak.

Gaziantep FK - Fenerbahçe | CANLI MAÇ ANLATIMI

PERFORMANS İSTATİSTİKLERİ

Trendyol Süper Lig'de 30 maça çıkan Fenerbahçe; 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi ile ikinci sırada bulunurken, Gaziantep FK ise 30 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi sonucunda lig tablosunda 8. sırada yer alıyor.

Gaziantep FK - Fenerbahçe | CANLI MAÇ ANLATIMI

Sıkça Sorulan Sorular

İKİ TAKIMIN LİGİN İLK DEVRESİNDEKİ MÜCADELESİ NASIL SONUÇLANMIŞTI?
Trendyol Süper Lig'deki iki ekip arasındaki ilk maçı, Fenerbahçe 3-1 kazanmıştı.
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