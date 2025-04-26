Gaziantep FK - Fenerbahçe | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'in son haftalarına girilirken Gaziantep FK ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Selçuk İnan yönetimindeki Gaziantep FK kendini üst sıralara doğru atmak isterken, Jose Mourinho'nun ekibi Fenerbahçe ise galip gelmek ve şampiyonluk yolunda Galatasaray'ın yapacağı hatayı beklemek istiyor.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Gaziantep FK ile Fenerbahçe sahaya çıkıyor. Bugün saat 19.00 itibarıyla başlayacak mücadelede Direnç Tonusluoğlu düdük çalarken, zorlu maç öncesinde iki takımda da eksikler dikkat çekiyor.

https://x.com/Fenerbahce/status/1915864516803629249

https://x.com/GaziantepFK/status/1916018589187833934

GAZİANTEP FK-FENERBAHÇE MAÇI ÖNCESİNDE EKSİKLER

Fenerbahçe'de Gaziantep FK maçı öncesinde sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Mert Müldür, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin deplasmana götürülmedi. Ev sahibinde ise Okereke, Kozlowski ve hoca Selçuk İnan sahada olamayacak.

PERFORMANS İSTATİSTİKLERİ

Trendyol Süper Lig'de 30 maça çıkan Fenerbahçe; 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 yenilgi ile ikinci sırada bulunurken, Gaziantep FK ise 30 maçta 12 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 yenilgi sonucunda lig tablosunda 8. sırada yer alıyor.