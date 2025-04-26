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 | Onur Kaya

Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu! Kapasitesi belli oldu: İşte ilk fotoğraflar

Fenerbahçe stat yenileme projesini resmen açıkladı. Sarı lacivertlilerin Divan Kurulu Toplantısı'nda projenin ayrıntılarına dair bilgi verildi. 1,5 yıl sürmesi planlanan yenileme çalışmalarıyla stadın kapasitesi artırılacak. İşte ayrıntılar...

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Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu! Kapasitesi belli oldu: İşte ilk fotoğraflar
KAYNAK:
NTV Spor
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 13:45
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 14:09

Fenerbahçe tarihi zaferler kazandığı stadyumunu yeniliyor. Hazırlanan projeyle stadın kapasitesinde artışa gidilecek. Yenileme çalışmalarının aşamalı şekilde yapılması ve maçların oynanmaya devam etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, projeler hakkında bilgi verdi.

Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu! Kapasitesi belli oldu: İşte ilk fotoğraflar

Akın'ın konuşması sırasında Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun yenileme projesi de duyuruldu. Stadın seyirci sayısının artırılmasının ilk hedef olduğu belirtildi. Stadın çevreyle bütünleşmesi ve daha sosyal bir ortam sunması nedeniyle düzenlemeler yapılacağı vurgulandı.

Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu! Kapasitesi belli oldu: İşte ilk fotoğraflar
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YAPIMI 1,5 SENE SÜRECEK

Projenin yapımına 2026'nın nisan ayında başlamayı planladıklarını söyleyen Hamdi Akın, "Karayolları'ndan, İBB'den, Çevre Bakanlığı ve Spor Bakanlığı'ndan tüm izinleri almamız gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Bey sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi. Nisan ayında başlayıp 4-5 aya ihtiyacımız var. Çelik konstrüksiyon dışarıda başlayacak. Bir yerde depolanacak. Krikolarla çatı kalktıktan sonra pat diye onları monte edeceğiz. 4 ay gibi görünecek ama 1-1,5 sene sürecek. Montajı 4 ay sürecek." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu! Kapasitesi belli oldu: İşte ilk fotoğraflar

STADIN KAPASİTESİ KAÇ KİŞİLİK?

16 bin 160 seyirci ilavesiyle toplam seyirci kapasitesi 64 bin 160'a yükselecek.

Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu! Kapasitesi belli oldu: İşte ilk fotoğraflar

İHALEDE 'KOÇ' AYRINTISI

Öte yandan Maltepe arazisiyle ilgili de açıklama yapan Akın, "Maltepe Tesislerimizin ihalesi, Koç Grubu'na ait bir inşaat şirketine maliyet + yüzde 5 karla verildi. Yüzde 5 kar neden var? Maliye mutlaka bir kar belirtilmesini istiyor. Yoksa sağ olsun Koç Grubu maliyetine yapılmasını teklif etmişti" dedi.

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