Fenerbahçe yeni stat projesini duyurdu! Kapasitesi belli oldu: İşte ilk fotoğraflar

Fenerbahçe tarihi zaferler kazandığı stadyumunu yeniliyor. Hazırlanan projeyle stadın kapasitesinde artışa gidilecek. Yenileme çalışmalarının aşamalı şekilde yapılması ve maçların oynanmaya devam etmesi bekleniyor.

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda konuşan Fenerbahçe Asbaşkanı Hamdi Akın, projeler hakkında bilgi verdi.

Akın'ın konuşması sırasında Fenerbahçe Ülker Stadyumu'nun yenileme projesi de duyuruldu. Stadın seyirci sayısının artırılmasının ilk hedef olduğu belirtildi. Stadın çevreyle bütünleşmesi ve daha sosyal bir ortam sunması nedeniyle düzenlemeler yapılacağı vurgulandı.

YAPIMI 1,5 SENE SÜRECEK

Projenin yapımına 2026'nın nisan ayında başlamayı planladıklarını söyleyen Hamdi Akın, "Karayolları'ndan, İBB'den, Çevre Bakanlığı ve Spor Bakanlığı'ndan tüm izinleri almamız gerekiyor. Gençlik ve Spor Bakanı Bey sonuna kadar destekleyeceklerini söyledi. Nisan ayında başlayıp 4-5 aya ihtiyacımız var. Çelik konstrüksiyon dışarıda başlayacak. Bir yerde depolanacak. Krikolarla çatı kalktıktan sonra pat diye onları monte edeceğiz. 4 ay gibi görünecek ama 1-1,5 sene sürecek. Montajı 4 ay sürecek." ifadelerini kullandı.

STADIN KAPASİTESİ KAÇ KİŞİLİK?

16 bin 160 seyirci ilavesiyle toplam seyirci kapasitesi 64 bin 160'a yükselecek.

İHALEDE 'KOÇ' AYRINTISI

Öte yandan Maltepe arazisiyle ilgili de açıklama yapan Akın, "Maltepe Tesislerimizin ihalesi, Koç Grubu'na ait bir inşaat şirketine maliyet + yüzde 5 karla verildi. Yüzde 5 kar neden var? Maliye mutlaka bir kar belirtilmesini istiyor. Yoksa sağ olsun Koç Grubu maliyetine yapılmasını teklif etmişti" dedi.