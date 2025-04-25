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 | Suat Vilgen

Fenerbahçeli yıldızdan flaş hamle! Lig bitmeden ayrılık kararı aldı

Fenerbahçe'nin rekor bonservisle transfer ettiği Youssef En-Nesyri, ligin bitimine 6 hafta kala ayrılık kararı aldı. Faslı yıldıza iki ülkeden talip var!

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Fenerbahçeli yıldızdan flaş hamle! Lig bitmeden ayrılık kararı aldı
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 09:30
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 09:30

Fenerbahçe'nin Sevilla'dan 19.5 milyon euro gibi rekor bir bedelle transfer ettiği Youssef En-Nesyri, sarı-lacivertli formayla gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti. Penaltısız olarak attığı 26 golle skorer bir performans sergileyen Faslı golcü, buna rağmen eleştirilerden kaçamadı. Şimdi ise, En-Nesyri'nin Fenerbahçe'deki geleceğiyle ilgili flaş bir iddia gündemde.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş hamle! Lig bitmeden ayrılık kararı aldı
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YA SUUDİ LİGİ YA DA PREMİER LİG

Sevilla'dan transfer edilen En-Nesyri, başta teknik direktör Mourinho'nun kadroda fazla şans tanımaması nedeniyle zor bir başlangıç yaptı. Ancak zaman içinde form tutarak önemli goller kaydetti. 46 maçta 26 gol ve 6 asistlik bir performans sergileyen golcüye, Suudi Arabistan’ın Al-Nassr ve Premier Lig ekibi West Ham United talip oldu.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş hamle! Lig bitmeden ayrılık kararı aldı
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PERFORMANSI TARTIŞILIYOR

Buna rağmen En-Nesyri'nin Fenerbahçe'deki geleceği hakkında endişeler artmış durumda. Sözcü'nün haberine göre Golleriyle takımına katkı sağlasa da, oyuncunun takımdan ayrılmak istediği iddia ediliyor.

Fenerbahçeli yıldızdan flaş hamle! Lig bitmeden ayrılık kararı aldı

Bu gelişme, Fenerbahçe taraftarları ve kulüp yönetimi için sürpriz bir karar olabilir, zira En-Nesyri'nin performansı hala tartışma konusu olmayı sürdürüyor.


ETİKETLER
#yousef en-nesyri
#youssef en-nesyri
#Fenerbahçe Transferi
#ayrılık kararı
#Spor
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