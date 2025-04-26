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 | Murat Makas

Fenerbahçe'nin borcu belli oldu

Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Selda Leventci, sarı-lacivertli kulübün borcunu açıkladı. Sarı-Lacivertli ekibin borcu 20 milyar TL'ye yaklaştı.

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Fenerbahçe'nin borcu belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 15:04
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 15:40

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Fenerbahçe Denetim Kurulu Üyesi Selda Leventci, 1 Haziran 2024 - 28 Şubat 2025 dönemine ilişkin mali tablolar hakkında bilgiler verdi. Dönen Varlıklar 3 milyar 423 milyon TL, Duran Varlıklar 15 milyar 5 milyon TL olmak üzere kulübün toplam varlıklarının 18 milyar 428 milyon TL olduğunu aktaran Leventci, bu dönemde giderlerin 11 milyar 77 milyon TL, gelirlerin de 10 milyar 501 TL olduğunu açıkladı. Dönem karının ise 815 milyon lira olduğu belirtildi.

Fenerbahçe'nin borcu belli oldu

TOPLAM BORÇ 20 MİLYARA YAKLAŞTI

Kulübün kısa vadeli yükümlülüklerinin 10 milyar 882 milyon TL, uzun vadeli yükümlülüklerin ise 8 milyar 324 milyon TL olduğunu ifade eden Selda Leventci, kulubün toplam borcunun da 19 milyar 206 milyon TL olduğunu söyledi.

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ETİKETLER
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#Spor
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