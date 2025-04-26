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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'de Sadettin Saran kulislerinde sürpriz süreç: Ali Koç ve Aykut Kocaman kritiği!

Fenerbahçe'de Sadettin Saran tarafından Ali Koç ve Aykut Kocaman kritiği yapılıyor. Hakan Bilal Kutlualp'in Fenerbahçe başkanlığına aday olmasıyla tavır değiştiren Sadettin Saran, Aykut Kocaman ile birlikte Ali Koç'un karşısında yer almaya hazırlanıyor.

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Fenerbahçe'de Sadettin Saran kulislerinde sürpriz süreç: Ali Koç ve Aykut Kocaman kritiği!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 23:07
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 23:07

Fenerbahçe kulislerinde Ali Koç'a karşı Sadettin Saran gelişmesi yaşanıyor. Hakan Bilal Kutlualp'in net şekilde seçim istemesi Sadettin Saran'ın sakin tavrını değiştirirken, Ali Koç ve Aykut Kocaman kritiği de ayrıca gündeme geldi. Şu andan itibaren Ali Koç'un karşısında başkan adayı olmayı planlayan Sadettin Saran, an itibarıyla yönetim ekibinde başrolü Aykut Kocaman'a vermek istiyor ve Fenerbahçe'nin geleceğini bu şekilde tasarlamaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran kulislerinde sürpriz süreç: Ali Koç ve Aykut Kocaman kritiği!

FENERBAHÇE'DE SADETTİN SARAN'DAN ALİ KOÇ VE AYKUT KOCAMAN TEZATI

Sadettin Saran'ın adaylık sürecine yaklaşımı Hakan Bilal Kutlualp ile birlikte resmen değişti! Ali Koç'un başkanlık döneminde kendi adaylık sürecini ağırdan alan Sadettin Saran, Hakan Bilal Kutlualp'in sandık sürecini istemesiyle birlikte hazırlıklara başladı. Kulislerdeki sürece göre Ali Koç'a kırgın olan Aykut Kocaman'a da yönetimde önemli bir görev vermek isteyen Saran, başkanlık çalışmalarına hız verdi ve ekibini netleştirmek için planlamalara başladı.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran kulislerinde sürpriz süreç: Ali Koç ve Aykut Kocaman kritiği!

SADETTİN SARAN'IN FENERBAHÇE'DE BAŞKANLIK SÜRECİ NEDEN İLERLEMİYORDU?

Başarılı iş insanı Sadettin Saran, Ali Koç döneminde aday olmayacağını söylemiş ve son ana kadar bu tavrını takınmıştı. Lakin geçtiğimiz süreçte 'gerekirse başkan adayı oluruz' diyen Saran, Hakan Bilal Kutlualp'in de net çıkışıyla birlikte ciddi anlamda harekete geçti.

ALİ KOÇ VE AYKUT KOCAMAN KONUSU

Ali Koç'un başkanlığa gelmesiyle birlikte Aykut Kocaman'ın kulüpteki görevine son verdiği süreç, akabinde ise Ali Koç tarafından Aykut Kocaman için hoş olmayan açıklamalarla devam ettirilmiş ve deneyimli hoca Kocaman'dan da 'kırgınım' açıklamasını getirtmişti.

Fenerbahçe'de Sadettin Saran kulislerinde sürpriz süreç: Ali Koç ve Aykut Kocaman kritiği!

Sıkça Sorulan Sorular

ALİ KOÇ'UN FENERBAHÇE'DEKİ BAŞKANLIK SÜRECİ NEDEN TARTIŞILIYOR?
Eski başkan Aziz Yıldırım'ı; 4 yıl boyunca lig şampiyonluğunun gelmemesi üzerinden eleştiren Ali Koç, an itibarıyla 7 yıldır Süper Lig'de zafere uzanamadı.
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ETİKETLER
#ali koç
#başkanlık seçimi
#saddetin saran
#sadettin saran
#aykut kocaman
#Fenerbahçe Yönetimi
#Hakan Bilal Kutlualp
#Spor
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