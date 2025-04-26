Emre Belözoğlu'ndan dünya yıldızı transferi: Antalyaspor'da Süper Lig için sürpriz hamle resmiyet kazandı!

Emre Belözoğlu'nun ekibi Antalyaspor'da Keylor Navas transferi gündeme geldi. Süper Lig'in gelecek sezonu için iddialı bir takım oluşturmak isteyen Antalyaspor yönetimi, Emre Belözoğlu'nun da onayıyla Keylor Navas'ı gündemine aldı ve resmi temaslar başladı.

Emre Belözoğlu'nun Antalyaspor'unda Keylor Navas transferi yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz yaz döneminde Keylor Navas ile ilgilenen Antalyaspor; evrakları yetiştirememesi sebebiyle transferi tamamlayamazken, an itibarıyla ise Ajansspor'un haberine göre Emre Belözoğlu'nun da onayıyla deneyimli kaleciyle temaslar yeniden başladı ve Süper Lig'in gelecek sezonu için yönetimde şimdiden kollar sıvandı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN ANTALYASPOR'UNDA KEYLOR NAVAS TRANSFERİ VE SÜPER LİG PROJESİ

Emre Belözoğlu'nun çalıştırdığı Antalyaspor'da transfer tahtasının kapalı olduğu sürecin ardından Süper Lig'de yeniden hedef büyütüldü! Gelecek sezon Emre Belözoğlu'na Süper Lig için daha güçlü bir kadro kurmak isteyen Antalyaspor yönetimi, Keylor Navas transferi için resmi temaslara başladı ve deneyimli kaleciyle birlikte birkaç önemli takviye yapmayanın maliyetini çıkardı. Geçtiğimiz yaz Keylor Navas transferi son anda iptal olan Antalyaspor'da, bu sefer kritik süreç için erkenden çalışmalara başlandı ve Kosta Rikalı kaleciyle birlikte birkaç yıldız daha gündeme alındı.

KEYLOR NAVAS ANTALYAPSOR SONRASINDA ARJANTİN'E GİTMİŞTİ

Antalyaspor'a transferi son anda iptal olan Keylor Navas, 2026 sonuna kadar Arjantin ekibi CA Newell's Old Boys ile anlaşmıştı. Son olarak ise Arjantin'de başarılı bir performans gösteren Keylor Navas'ın an itibarıyla Antalyaspor ile anlaşması ve Avrupa'ya geri dönerek gelecek sezonda Süper Lig'de forma giymesi bekleniyor.

KEYLOR NAVAS'IN ARJANTİN PERFORMANSI

Newell's Old Boys ile şu ana kadar 13 mücadeleye çıkan Keylor Navas, 6 maçta kalesini gole kapatırken diğer 7 karşılaşmada ise 10 gole engel olamadı.