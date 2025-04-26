Celtic yine şampiyon oldu: Rangers'a karşı büyük üstünlük!

İskoçya Premier Ligi'nde Celtic, ezeli rakibi Rangers karşısında üst üste dördüncü kez şampiyonluk yaşadı. Dundee United'ı deplasmanda 5-0 mağlup eden Celtic, bir kez daha zafere uzanan taraf oldu.

İskoçya Premier Ligi'nde Celtic, Rangers'ın 15 puan önünde kupa sevinci yaşadı. Play-Off Şampiyonluk Grubu'ndaki ilk hafta maçında Dundee United'ı 5-0 ile geçen yeşil beyazlılar, sezonun bitimine 4 hafta kala mutlu sona ulaştı.

CELTIC FARK ATARAK ŞAMPİYON OLDU

Celtic; 30. dakikada Ryan Strain (k.k.), 38 ile 45. dakikalarda Nikolas-Gerrit Kühn ve 47 ile 58. dakikalarda Adam Uche Idah'ın golleriyle 5-0 kazandı. Bu farklı galibiyetle puanını 85 yapan İskoçya devi, ligde üst üste 4. kez şampiyonluk yaşamış oldu.

RANGERS HOCA DEĞİŞTİRMİŞTİ

Lige uzun zaman önce havlu attığının farkında olan Rangers yönetimi, teknik adam değişikliğine gitmiş ama yine de aradaki puan farkını kapatamamıştı.

https://x.com/CelticFC/status/1916121952382525618