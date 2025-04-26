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 | Burak Ayaydın

Celtic yine şampiyon oldu: Rangers'a karşı büyük üstünlük!

İskoçya Premier Ligi'nde Celtic, ezeli rakibi Rangers karşısında üst üste dördüncü kez şampiyonluk yaşadı. Dundee United'ı deplasmanda 5-0 mağlup eden Celtic, bir kez daha zafere uzanan taraf oldu.

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Celtic yine şampiyon oldu: Rangers'a karşı büyük üstünlük!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 17:51
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 17:51

İskoçya Premier Ligi'nde Celtic, Rangers'ın 15 puan önünde kupa sevinci yaşadı. Play-Off Şampiyonluk Grubu'ndaki ilk hafta maçında Dundee United'ı 5-0 ile geçen yeşil beyazlılar, sezonun bitimine 4 hafta kala mutlu sona ulaştı.

CELTIC FARK ATARAK ŞAMPİYON OLDU

Celtic; 30. dakikada Ryan Strain (k.k.), 38 ile 45. dakikalarda Nikolas-Gerrit Kühn ve 47 ile 58. dakikalarda Adam Uche Idah'ın golleriyle 5-0 kazandı. Bu farklı galibiyetle puanını 85 yapan İskoçya devi, ligde üst üste 4. kez şampiyonluk yaşamış oldu.

Celtic yine şampiyon oldu: Rangers'a karşı büyük üstünlük!

RANGERS HOCA DEĞİŞTİRMİŞTİ

Lige uzun zaman önce havlu attığının farkında olan Rangers yönetimi, teknik adam değişikliğine gitmiş ama yine de aradaki puan farkını kapatamamıştı.

https://x.com/CelticFC/status/1916121952382525618

Sıkça Sorulan Sorular

RANGERS'IN YENİ HOCA ADAYLARI KİMLER?
Hisseleri el değiştiren İskoçya devi, Jose Mourinho ve Steven Gerrard ile ilgileniyor.
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