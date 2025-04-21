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 | Burak Ayaydın

Fenerbahçe'ye Jose Mourinho için tazminat ödeyecekler: İngiliz basınından Steven Gerrard detayı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho için İngiltere'de flaş bir iddia ortaya atıldı. Fenerbahçe'den ayrılacağı söylenen Jose Mourinho için İngiliz basını an itibarıyla yeni adresi resmen gösterdi ve Steven Gerrard detayını da belirtti. İşte kritik sürecin tüm ayrıntıları.

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Fenerbahçe'ye Jose Mourinho için tazminat ödeyecekler: İngiliz basınından Steven Gerrard detayı!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
21.04.2025
saat ikonu 16:03
|
GÜNCELLEME:
21.04.2025
saat ikonu 16:03

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Steven Gerrard, artık aynı denklemin parçası olmuş durumdalar. Son dönemdeki kötü sonuçlarla birlikte Fenerbahçe'den ayrılacağı söylenen Jose Mourinho; İngiliz basını tarafından Steven Gerrard ile aynı takıma yazıldı ve sürece dair kritik bilgiler paylaşıldı.

FENERBAHÇE'DEN AYRILMAYA HAZIRLANAN JOSE MOURINHO VE STEVEN GERRARD RANGERS'IN RADARINDA

Rangers'ı satın alan yeni kulüp hissedarları, İskoçya ekibine sınıf atlattırmak amacıyla sermaye artırımına gidiyorlar. Süreçten hareketle Rangers'ın başına büyük bir isim getirmek isteyen San Francisco 49ers Grubu, Fenerbahçeli Jose Mourinho ve Steven Gerrard ikilisinin arasında kalmış durumda! İngiliz basını flaş gelişmeyi son dakika olarak geçerken, ayrıca da yeni hissedarların Jose Mourinho için Fenerbahçe'ye tazminat ödemeye hazır olduğunu belirtti. Tabii diğer seçenek olan Steven Gerrard ise halihazırda kulüpsüz durumda ve İskoçya ekibiyle daha önce bir kez lig şampiyonluğu da yaşamıştı.

Fenerbahçe'ye Jose Mourinho için tazminat ödeyecekler: İngiliz basınından Steven Gerrard detayı!

JOSE MOURINHO FENERBAHÇE'DEN RANGERS'A GİTMEK İSTİYOR

TEAMtalk'ın haberine göre Jose Mourinho, kendisine büyük bir bütçe verilmesi halinde Rangers ile çalışmaya olumlu yaklaşıyor. San Francisco 49ers Grubu'nun amacıysa İskoçya ekibinden bir futbol devi ortaya çıkarmak ve kârlı bir sürecin başlangıç adımını atmak!

Fenerbahçe'ye Jose Mourinho için tazminat ödeyecekler: İngiliz basınından Steven Gerrard detayı!

STEVEN GERRARD JOSE MOURINHO'NUN BİR ADIM ÖNÜNDE

İngiliz teknik adamın İskoçya'da başardıklarını göz önünde tutan yeni hissedarlar, tazminat ödemeden yapılacak bir Gerrard hamlesinin Jose Mourinho tercihinden daha doğru bir yatırım olup olmayacağını tartışıyorlar.

Sıkça Sorulan Sorular

GERRARD EN SON KİMİ ÇALIŞTIRDI?
İngiliz teknik adam, son olarak Suudi Arabistan ekibi El İttifak'ın başındaydı.
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ETİKETLER
#jose mourinho
#rangers
#Fenerbahçe Yönetimi
#steven gerrard
#Spor
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