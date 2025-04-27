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 | Sule Altinel

İspanya Kral Kupası'nda şampiyon Barcelona!

İspanya futbol Kral Kupası'nı, final maçında Real Madrid'i 3-2 mağlup eden Barcelona kazandı. 55. dakikada oyuna giren Arda Güler, takımının attığı ikinci golün asistini yapsa da Real'i kurtarmaya yetmedi. İşte detaylar...

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İspanya Kral Kupası'nda şampiyon Barcelona!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 02:21
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 02:25

İspanya Kral Kupası'nda Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya geldi. Maça iyi başlayan Barcelona 28. dakikada Lamine Yamal'ın asistinde Pedri'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarının 30 dakikalık bölümünde rakip kaleye şutu olmayan ve oyun kurmakta zorlanan Real Madrid, yenik duruma düştükten sonra Barcelona ceza sahasında tehlike yarattı.

Eflatun beyazlıların, Bellingham ile bir golü ve Vinicius ile bir penaltı pozisyonu, öncesindeki ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Takımlar soyunma odasına Barcelona'nın 1-0'lık galibiyetiyle gitti.

ARDA'NIN ASİSTİ MAÇA DAMGA VURDU

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti, ikinci yarı Rodrygo'nun yerine Kylian Mbappe'yi oyuna alarak başladı.

İtalyan teknik adam, 55. dakikada Dani Ceballos'un yerine milli futbolcu Arda Güler'i, Lucas Vazquez'in yerine de Luka Modriç'i sahaya aldı.

İspanya Kral Kupası'nda şampiyon Barcelona!

Beraberlik için Katalan takımına büyük baskı kuran Real Madrid, aradığı golü 70. dakikada ceza sahası çizgisinin hemen dışından Mbappe'nin kullandığı serbest vuruşta buldu.

İspanya Kral Kupası'nda şampiyon Barcelona!

Baskısını devam ettiren eflatun beyazlılar, 77. dakikada Arda Güler'in kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Tchouameni'nin kafa vuruşuyla 2-1 öne geçti.

İspanya Kral Kupası'nda şampiyon Barcelona!

Bu dakikadan itibaren atak oynama sırası Barcelona'ya geçerken, Katalan ekibi 84. dakikada yine Yamal'ın asistiyle bu kez Ferran ile skora bir kez daha eşitliği (2-2) getirdi.

İspanya Kral Kupası'nda şampiyon Barcelona!

Karşılaşmanın uzatmalarının oynandığı 95. dakikada Asencio'nun, Raphinha'yı düşürdüğü pozisyonda başhakem Ricardo de Burgos Bengoetxea penaltı noktasını gösterdi.

Bengoetxea, pozisyona çok yakın olmasına rağmen VAR odasından gelen uyarı sonrasında pozisyonu VAR'da bir kez daha izleyerek, penaltı kararını iptal etti.

Hakem tartışmalı pozisyonda kendisini yere atarak hakemi aldatmaya yeltendiği için Barcelonalı Raphinha'ya sarı kart gösterdi.

Maç normal süresinde 2-2 sona ermesinin ardından uzatmalara geçildi.

İspanya Kral Kupası'nda şampiyon Barcelona!

Karşılıklı ataklarla geçen uzatmalarda, fizik üstünlüğü daha fazla öne çıkan Barcelona'nın galibiyet golünü 116. dakikada Jules Kounde attı.

İlerleyen dakikalarda Mbappe'nin ceza sahasında düşürüldüğü bir pozisyonda ilk penaltı noktasını gösteren hakem, daha sonra pozisyonun ofsayt olması nedeniyle kararını iptal etti.

Barcelona, uzatmalara giden karşılamayı 3-2 kazanarak, Kral Kupası'nı 32. kez müzesine götürdü.

Real Madrid'de yedek kulübesinde oturan Rüdiger ve Lucas Vazquez, hakeme yaptıkları itiraz nedeniyle kırmızı kart gördü.

Katalan ekibi, bu sezon ezeli Real Madrid'e karşı oynadığı tüm maçları kazandı.

Diğer yandan kupanın, karşılaşma öncesinde havadan, dron üzerinde ayakta duran bir kişi tarafından sahaya indirilmesi önemli anlardan biri oldu.

Kral Kupası'nı en çok kazanan kulüp olan Barcelona, kupayı Kral 6. Felipe'nin elinden aldı.

Bu arada, karşılaşma öncesinde Real Madrid ile yaşadığı polemikler nedeniyle öne çıkan isim olan hakem Bengoetxea, final maçında verdiği kararlarla da tartışıldı.

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