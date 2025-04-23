Getafe-Real Madrid maçı 11'i açıklandı! Arda Güler detayı

LaLiga'nın 33. hafta maçında zirve takibine devam eden Real Madrid, Getafe deplasmanında 3 puan için sahaya çıkıyor. Milli futbolcumuz Arda Güler, Carlo Ancelotti'nin açıkladığı 11'de kendisine yer buldu. İşte Başkent ekibinin Getafe karşısındaki 11'i şu şekilde;

REAL MARİD: Courtios, Vazquez, Asencio, Alaba, Garcia, Valverde, Tchouameni, Diaz, Vinicius, Arda Güler, Endrick

Karşılaşma TSİ 22:30'da başlayacak.