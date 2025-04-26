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 | Onur Kaya

El Clasico öncesi hakem krizi! Real Madrid Barcelona maçına çıkacak mı?

İspanya Kral Kupası'ndaki Barcelona-Real Madrid finali öncesi hakem krizi yaşanıyor. Dev mücadele öncesi maça Ricardo De Burgos'un atanmasına tepki gösteren Real Madrid, hakemin değişmesi için başvuru yaptı. Ancak Madrid ekibinin bu talebi federasyon tarafından geri çevrildi. Tepkilerin hedefindeki hakem Burgos, düzenlediği basın toplantısında gözyaşlarını tutamadı. İspanyol basını hakemin değişmemesi durumunda Real Madrid'in maça çıkmayacağını iddia etti. Konuya ilişkin eflatun beyazlı ekipten resmi açıklama geldi. İşte ayrıntılar...

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El Clasico öncesi hakem krizi! Real Madrid Barcelona maçına çıkacak mı?
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 12:05
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 12:16

İspanya'nın iki köklü devi Real Madrid ile Barcelona İspanya Kral Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Dev final öncesi yaşanan hakem krizi ise gündeme bomba gibi düştü. Maça atanan hakemlere tepki gösteren Real Madrid'in El Clasico'ya çıkmayacağı öne sürülürken, hakemlerden ve eflatun beyazlı takımdan peş peşe açıklamalar geldi. İşte dev derbi öncesi yaşananlar...

MADRİD'DEN HAKEME TEPKİ

Real Madrid, Barcelona maçı öncesi maçı yönetecek olan hakem Ricardo De Burgos'un değiştirilmesi için başvuru yaptı. Eflatun-beyazlı takımın bu talebi Kabul görmedi.

BASIN TOPLANTISINI İPTAL ETTİLER

Bu karar sonrası Real Madrid final maçı öncesinde basın toplantısına katılmama kararı aldı. Madrid temsilcisi ayrıca son antrenmanı iptal etti.

Bununla birlikte İspanyol basınındaki iddialara göre; Real Madrid'in maçın hakemi Ricardo De Burgos ve VAR görevlilerinin değişmemesi halinde maça çıkmayacağı öne sürülmüştü.

El Clasico öncesi hakem krizi! Real Madrid Barcelona maçına çıkacak mı?

HAKEM GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Madrid cephesinin hedefindeki maçın hakemi Ricardo De Burgos yaptığı açıklamada, "Oğlum okula gidip babasının hırsız olduğunu duyduğunda ve ağlayıp döndüğünde bu durumla karşılaşmak çok zor!" diye konuştu.

El Clasico öncesi hakem krizi! Real Madrid Barcelona maçına çıkacak mı?

TEPKİNİN SEBEBİ NE?

Real Madrid, finale hakem Ricardo De Ricardo De'un atanmasının ardından bu atamaya tepki göstermişti. Real Madrid TV, hakem Burgos ile Barcelona'nın yüzde 81, Real Madrid'in ise yüzde 64 kazanma oranına sahip olduğunu iddia eden bir video paylaşmıştı.

Ayrıca Burgos 2023 yılında Camp Nou'da Lionel Messi telefon kılıfıyla görüntülenmişti.

El Clasico öncesi hakem krizi! Real Madrid Barcelona maçına çıkacak mı?

VAR HAKEMİNDEN GREV AÇIKLAMASI

Karşılaşmanın VAR hakemi Gonzalez Fuertas ise grev hakkında gelen bir soruya, "Daha fazlasını duyacaksınız." cevabını verdi.

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"HAKEMLER BİZE DÜŞMANLIĞINI BİR KEZ DAHA GÖSTERDİ"

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Real Madrid, şu şekilde tepki gösterdi:

"Kupa finalinde görevli olan hakemlerin bugün yaptıkları açıklamalar kabul edilemez. Yaşananlar bu hakemlerin Real Madrid'e karşı belirgin bir düşmanlığı olduğunu bir kez daha gösterdi. İspanya Futbol Federasyonu ve Hakem Kurulu, temsil ettikleri kurumların itibarını korumak için gerekli önlemleri almak zorunda."

El Clasico öncesi hakem krizi! Real Madrid Barcelona maçına çıkacak mı?

REAL MADRİD MAÇA ÇIKACAK MI?

Eflatun-beyazlı takım, dev karşılaşma öncesi tartışmalara yaptığı yeni açıklamayla son noktayı koydu. Madrid ekibi, maça çıkmamak gibi bir düşüncelerinin olmadığını açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Final maçına çıkmamayı hiçbir zaman düşünmedik! Real Madrid, finalde görev yapacak hakemlerin kulübümüze karşı bir kez daha sergilediği düşmanlık ve husumete rağmen, futbolun değerlerinin üstün tutulması gerektiğine inanmaktadır."

Sıkça Sorulan Sorular

Barcelona - Real Madrid maçı hangi kanalda?
Barcelona ile Real Madrid Kral Kupası finalinde karşı karşıya gelecek. Sevilla'da oynanacak mücadele Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak. Dev karşılaşma tivibu SPOR 1'den canlı yayınlanacak.
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