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 | Murat Makas

Arda Güler için şaşırtan gelişme! İspanyol basını ilgilenen takımı duyurdu

Real Madrid'in genç oyuncusu Arda Güler için Getafe karşılaşmasında performansı iyi olmasına rağmen yine transfer iddiası ortaya atıldı. İspanyol basını Arda ile ilgilenen takımı duyurdu. İşte detaylar...

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Arda Güler için şaşırtan gelişme! İspanyol basını ilgilenen takımı duyurdu
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 10:05
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 11:17

Real Madrid'in 1-0 kazandığı Getafe karşılaşmasında attığı gol ile konuşulan Arda Güler için transfer iddiaları sürüyor. Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancoletti, Arda Güler’i ilk 11’de oynatmadığı için eleştiriliyordu ancak milli oyuncumuz attığı gol ile mesajını verdi. Marca Gazetesi, ligde 76 puanla lider durumda olan Barcelona'nın 4 puan arkasında 2. sırada kalmaya devam eden Real Madrid'in şampiyonluk yarışını sürdürmesine atıfta bulunarak, "Arda ligdeki hesapları dondurdu" başlığını attı.

Arda Güler için şaşırtan gelişme! İspanyol basını ilgilenen takımı duyurdu

TONİ KROOS'A BENZETİLİYOR

AS, Arda'nın Real Madrid'in eski yıldızı Toni Kroos'un performansına eş bir oyun ortaya koyduğu belirtildi. Defansa Central, "Arda Güler ve Courtois, Real Madrid'i ayakta tutuyor" manşeti kullanıldı. El Mundo'da ise "Madrid, Getafe deplasmanında sıkıntı çekti ama Arda Güler'in ayağı ve Courtois'nın elleriyle galibiyetle ayrıldı" denildi.

Arda Güler için şaşırtan gelişme! İspanyol basını ilgilenen takımı duyurdu

ANCELOTTI'DEN AÇIKLAMA

Real Madrid Teknik Direktörü Ancelotti, Arda'yı öperek kutladı ve "Oyun kuruculuktaki kalitesi olağanüstü. Kendi tarzıyla çok iyi oynadı. Gelecekte çok daha iyi 4-4-2 veya 4-3-3 verimi alacağız..." dedi.

ARDA GÜLER İÇİN TRANSFER İDDİASI

Bu gelişmeler sonrası Arda Güler ile ilgili transfer iddiası gündeme geldi. İspanyol basınından Fichajes'te yer alan habere göre; Real Madrid, Chelsea forması giyen Enzo Fernandez'i kadrosuna katmak istiyor. Haberde Madrid devinin bu transferde Arda Güler'i takasta kullanmak istediği ifade edildi. Ayrıca milli oyuncunun yanı sıra 40 milyon euro da bonservis teklif edebileceği ifade edildi.

Arda Güler için şaşırtan gelişme! İspanyol basını ilgilenen takımı duyurdu

"REAL MADRID HAZIR"

Haberde, "Kulübe yakın kaynaklara göre Real Madrid, 40 milyon euroluk bir teklifin yanı sıra takımın en gözde vaatlerinden biri olan Arda Güler'in bonservisini de sunmaya hazır." Ifadeleri kullanıldı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Arda Güler'in sözleşmesi ne zamana kadar?
Arda Güler'in Real Madrid ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
ETİKETLER
#transfer
#chelsea
#real madrid
#arda güler
#carlo ancelotti
#getafe
#Enzo Fernandez
#Spor
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