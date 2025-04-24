İspanya'da manşetler Arda Güler! Ünlü Alman yıldıza benzettiler

La Liga'nın 33. haftasında Getafe deplasmanına çıkan Real Madrid, Arda Güler’in ilk yarıda attığı muhteşem golle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Ancak bu galibiyetin ötesinde konuşulan, sahadaki genç Türk’ün sergilediği olgun oyundu.

KROOS’UN VELİAHTI

İspanya’nın önde gelen gazetelerinden AS, Arda Güler’in performansını Real Madrid’in efsane orta sahası Toni Kroos ile kıyasladı. Haberde, “Opta verilerine göre Kroos, sezon boyunca ortalama %92 isabet oranıyla oynarken, Arda Güler %87 ile oynadı. Ancak genç futbolcu, sahada kaldığı 78 dakikada 77 pas denedi ve bunların 67’sinde başarı sağladı. Özellikle ilk yarıda 63 pasın 56’sında isabet sağlayarak adeta Kroos’un pas isabetiyle yarıştı,” ifadeleri yer aldı. AS, Arda’nın golünü ise “Akıl almaz” şeklinde tanımladı.

"DAHİ" BENZETMESİ

Benzer bir yorum da El Mundo’dan geldi. Gazete, “Madrid, Kroos’un yerini dolduracak bir dahi arıyor ve Arda Güler bu role uygun bir profil çiziyor. Tıpkı Alman yıldız gibi oyun kurucu olarak sahada büyüyebilecek bir potansiyele sahip,” değerlendirmesinde bulundu.

LİGDE HESAP DEĞİŞTİ

Arda Güler’in golü, şampiyonluk yarışını doğrudan etkiledi. Marca, Real Madrid’in 76 puanla Barcelona’nın sadece 4 puan gerisinde olduğunu vurgulayarak, manşetine “Arda ligdeki hesapları dondurdu” başlığını taşıdı. Haberde, genç oyuncunun “sağ ayağıyla füze gibi bir vuruşla çok güzel bir gol attığı” ve ilk yarıda sahada özgürce hareket ettiği ifade edildi. İkinci yarıda ise biraz daha zorlandığı aktarıldı.

ANCELOTTI'DEN GÜVEN SİNYALİ

Sport, teknik direktör Carlo Ancelotti’nin Arda Güler’e duyduğu güveni ön plana çıkardı. Haberde, “Arda Güler, Real Madrid’in galibiyetini getiren golü attıktan sonra Ancelotti ile içten bir sarılma yaşadı. Ancelotti, onu adeta takımın iletişim kaynağı olarak kullanarak, sahadaki kargaşayı dengelemek için yönlendirmelerde bulundu,” denildi.

"REAL MADRİD’I AYAKTA TUTAN İKİLİ"

Real Madrid haberlerinde uzmanlaşan Defensa Central ise daha geniş bir çerçeveden bakarak, “Arda Güler ve Courtois, Real Madrid’i ayakta tutuyor” manşetini attı. Genç yıldızın etkisi, sadece golle değil, oyun zekâsı ve takım organizasyonuna katkısıyla da dikkat çekti.