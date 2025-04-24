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 | Sule Altinel

Ancelotti 'Olağanüstü' diyerek Arda Güler'i övdü: Gelecekte o mevkide olmalı!

Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Getafe'yi milli futbolcu Arda Güler'in attığı golle 1-0 mağlup etti. Teknik Direktör Ancelotti maç sonrası Arda Güler'e ilişkin değerlendirmede bulundu. Ancelotti, "Arda Güler'in geleceği ileri mevkiden daha çok orta sahanın ortasında olacaktır. Oyun kuruculuktaki kalitesi olağanüstü." dedi.

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Ancelotti 'Olağanüstü' diyerek Arda Güler'i övdü: Gelecekte o mevkide olmalı!
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
24.04.2025
saat ikonu 02:27
|
GÜNCELLEME:
24.04.2025
saat ikonu 02:27

İspanya La Liga'nın 33. haftasında Real Madrid, deplasmanda Getafe ile karşılaştı. Mücadeleye 11'de başlayan milli oyuncu Arda Güler, 21. dakikada ceza sahası dışından şık bir golle fileleri havalandırarak takımın 1-0 öne geçirdi.

"KALİTESİ OLAĞANÜSTÜ"

Ancelotti, İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 33. haftasında Arda Güler'in golüyle deplasmanda Getafe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Ancelotti 'Olağanüstü' diyerek Arda Güler'i övdü: Gelecekte o mevkide olmalı!

İtalyan teknik adam, "Arda Güler'in geleceği ileri mevkiden daha çok orta sahanın ortasında olacaktır. Oyun kuruculuktaki kalitesi olağanüstü." diye konuştu.

Arda'yı Getafe karşısında orta sahanın ortasında oynattığını ve Türk futbolcunun "çok başarılı işler yaptığını" kaydeden Ancelotti, "Kendi tarzıyla oynadı, kaliteliydi, sakindi, çok iyi oynadı. Çok kaliteli. Geleceği daha çok 4-4-2 veya 4-3-3'te orta sahanın ortasında olacak, daha ilerilerde değil. Oyunu kurmadaki kalitesi olağanüstü ve bunu gol pozisyonunda da gösterdi. Diğer taraftan evet doğru, ikili mücadelelerde biraz etkisiz kalıyor. Ama kalitesi çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Ancelotti 'Olağanüstü' diyerek Arda Güler'i övdü: Gelecekte o mevkide olmalı!

Ancelotti, Getafe'ye karşı defansif bir futbol oynadıklarını, hücumda çok fazla etkili olamadıkları belirtti.

Madrid kentinin iki takımını karşı karşıya getiren derbi maçında Real Madrid'de ilk 11'de sahaya çıkan Arda Güler, karşılaşmanın 21. dakikasında ceza sahasının dışından sağ ayağıyla topu güzel bir vuruşla ağlara gönderdi.

İspanyol basını, daha çok sol ayağını kullanan milli futbolcunun "harika bir gol" attığını yazarken, Real Madrid'de futbolcu değerlendirmelerinde tek üç yıldızı kaleci Thibaut Courtois ve Arda Güler'e verdi.

Ancelotti 'Olağanüstü' diyerek Arda Güler'i övdü: Gelecekte o mevkide olmalı!

Marca gazetesi, ligde 76 puanla lider durumda olan Barcelona'nın 4 puan arkasında ikinci sırada kalmaya devam eden Real Madrid'in şampiyonluk yarışını sürdürmesine atıfta bulunarak, internet sayfasında "Arda ligdeki hesapları dondurdu" başlığını attı.

Yapılan yorumda, Türk futbolcunun ilk yarıda "sağ ayağıyla füze gibi bir vuruşla çok güzel bir gol attığı ve takım arkadaşlarına yardımcı olarak, sahada istediği yeri bulduğu ancak ikinci yarıda ise oyuna girmekte zorlandığı" ifade edildi.

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