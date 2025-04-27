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 | Burak Ayaydın

Liverpool şampiyon oldu: Mohamed Salah tarihe geçti!

Liverpool, an itibarıyla Premier Lig şampiyonu oldu. Bugünkü maçta Tottenham'ı 5-1 mağlup eden Liverpool, resmen şampiyonluğunu ilan etti.

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Liverpool şampiyon oldu: Mohamed Salah tarihe geçti!
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 20:35
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 20:38

Premier Lig'de Liverpool ile Tottenham karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekibin 5-1 kazandığı maç, aynı zamanda şampiyonluğun da resmiyet sürecini tamamladı ve Liverpool, bitime 4 hafta kala zafere uzanan taraf oldu.

Liverpool şampiyon oldu: Mohamed Salah tarihe geçti!

LIVERPOOL 20. KEZ ŞAMPİYON OLDU

Toplam şampiyonluk sayısını 20'ye yükselten Kırmızılar, bu alanda lider olan Manchester United ile şampiyonluk sayılarını eşitledi ve zirveye ortak oldu. Liverpool, bir önceki şampiyonluğunu 5 yıl önce 2020'de Jürgen Klopp yönetiminde almıştı.

Liverpool şampiyon oldu: Mohamed Salah tarihe geçti!

MOHAMED SALAH TARİHE GEÇTİ

Salah, şu ana kadar attığı 185 gol ile Premier Lig tarihinin en golcü yabancısı oldu. Mısırlı süper yıldız, aynı zamanda ligin en golcü 5. oyunculuğuna da yükseldi.

Liverpool şampiyon oldu: Mohamed Salah tarihe geçti!

Sıkça Sorulan Sorular

SALAH 185 GOLE ULAŞARAK KİMİ GERİDE BIRAKTI?
Agüero'nun 184 golünü geçen Salah, resmen tarihe adını yazdırdı.
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#premier lig
#premier lig
#liverpool
#liverpool
#mohamed salah
#Şampiyonluk Yarışı
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