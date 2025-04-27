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 | Burak Ayaydın

Eyüpspor - Galatasaray | CANLI MAÇ ANLATIMI

Trendyol Süper Lig'de Eyüpspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Arda Turan yönetimindeki Eyüpspor Avrupa kupalarına katılmak isterken, Okan Buruk'un Galatasaray'ı ise şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor.

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Eyüpspor - Galatasaray | CANLI MAÇ ANLATIMI
KAYNAK:
Burak Ayaydın
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 17:47
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 18:08

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında İstanbul'da zorlu bir mücadele oynanacak. Lider Galatasaray; ligin güçlü ekiplerinden Eyüpspor'a konuk olurken, hakem Çağdaş Altay'ın yöneteceği mücadele saat 19.00 itibarıyla başlayacak.

Eyüpspor - Galatasaray | CANLI MAÇ ANLATIMI

İLK 11'LER

ikas Eyüpspor: Berke, Claro, Robin Yalçın, Umut Meraş, Ruben Vezo, Yalçın Kayan, Melih Kabasakal, Emre Akbaba, Emre Mor, Ampem, Mame Thiam.

https://x.com/eyupsporkulubu/status/1916507881769259012

Galatasaray: Muslera, Frankowski, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Sallai, Osimhen.

https://x.com/GalatasaraySK/status/1916506461233975298

GALATASARAY'IN PERFORMANSI

Süper Lig'de geride kalan bölümde 30 maça çıkan sarı kırmızılı ekip; 24 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı.

https://x.com/GsRamsPark/status/1916469912207348116

EYÜPSPOR İLK SEZONUNDA BAŞARILI OLDU

Eflatun sarılı takım; bu sezon ilk kez mücadele ettiği Süper Lig'de 31 müsabakada 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 9 yenilgi yaşayarak 50 puan topladı.

Eyüpspor - Galatasaray | CANLI MAÇ ANLATIMI

GALATASARAY'DA KRİTİK EKSİK

Ligin 32. haftasındaki Sipay Bodrum FK karşısında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Barış Alper, Eyüpspor'a karşı forma giyemeyecek.

Eyüpspor - Galatasaray | CANLI MAÇ ANLATIMI

EV SAHİBİ SIKINTILI

Teknik direktör Arda Turan, Galatasaray karşısında 5 futbolcusundan yararlanamayacak. Turan; sakatlıkları bulunan Leo Dubois, Taşkın İlter, Fredrik Midtsjö ve Sinan Gümüş'e görev veremeyecek. Ayrıca lisansı çıkarılmayan İsmail Can Fidan da Galatasaray'da karşı mücadele edemeyecek.

Sıkça Sorulan Sorular

EYÜPSPOR'UN HEDEFİ NEDİR?
Arda Turan yönetimindeki İstanbul ekibi, toplayabileceği tüm puanları alarak Avrupa kupalarına katılmak istiyor.
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ETİKETLER
#trendyol süper lig
#Canlı Maç
#eyüpspor-galatasaray
#Spor
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