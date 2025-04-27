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 | Onur Kaya

Eyüpspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Trendyol Süper Lig’in 33. haftasında lider Galatasaray deplasmanda ligin güçlü ekiplerinden Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadelenin Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu.

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Eyüpspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.04.2025
saat ikonu 15:44
|
GÜNCELLEME:
27.04.2025
saat ikonu 15:46

Lider Galatasaray, Süper Lig'in 33. haftasında Eyüpspor'a konuk oluyor. Sarı kırmızılılar, şampiyonluk yarışındaki rakibi Fenerbahçe'nin kazandığı haftada zorlu deplasmandan galip ayrılarak puan farkını yeniden 5'e çıkarmayı hedefliyor.

Eyüpspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

İSPANYOL HAKEM VAR

Eyüpspor ile Galatasaray arasında oynanacak zorlu mücadelenin VAR hakemi belli oldu. Müsabakanın VAR koltuğunda İspanya Futbol Federasyonu'ndan Miguel Angel Ortiz Arias oturacak. Arias'a AVAR olarak Anıl Usta eşlik edecek.

Eyüpspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Öte yandan mücadeleyi hakem Çağdaş Altay yönetecek. Altay'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Hüseyin Aylak yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi de Ömer Tolga Güldibi olacak.

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TARİHTE 2. KEZ RAKİP OLACAKLAR

Eyüpspor ile Galatasaray, Süper Lig tarihinde bugüne kadar 1 kez mücadele etti. Ligin ilk yarısında RAMS Park'ta oynanan müsabakada kazanan çıkmazken, mücadele 2-2'lik skorla sona erdi.

Eyüpspor - Galatasaray maçının VAR hakemi belli oldu

Günün diğer karşılaşmalarında ise VAR'da şu hakemler görev yapacak:

  • Trabzonspor - Alanyaspor: Christian-Petru Ciochirca
  • Konyaspor - Adana Demirspor: Adam Pillok
  • Kayserispor - Çaykur Rizespor: Rui Silva
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#var
#eyüpsor
#eyüpspor
#Miguel Angel Ortiz Arias
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#Şampiyonluk Yarışı
#Spor
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