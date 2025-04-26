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 | Murat Makas

Galatasaray'da ayrılacak ilk isim belli oldu! Okan Buruk yıldız ismin üstünü çizdi

Galatasaray yeni sezon için kadro planlamasına başladı. Okan Buruk ve transfer heyeti yaptığı toplantıda takımdan ayrılacak oyuncular belirlendi. İşte listenin başında bulunan yıldız...

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Galatasaray'da ayrılacak ilk isim belli oldu! Okan Buruk yıldız ismin üstünü çizdi
KAYNAK:
MYNET
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 11:14
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 11:17

Şampiyonluk avantajını elinde bulunduran Galatasaray yeni sezon için kadro planlamasına başladı. Cimbom’da gidecek isimler merak konusu olurken takıma yine dünyaca ünlü yıldızların kazandırılması isteniyor.

Galatasaray'da ayrılacak ilk isim belli oldu! Okan Buruk yıldız ismin üstünü çizdi

OKAN BURUK İLE TOPLANTI

Okan Buruk’un forma şansı vermediği tüm oyuncularla yolları ayırmayı planlayan yönetim tecrübeli çalıştırıcıyla kritik toplantı yaptı ve isimleri belirledi.

Galatasaray'da ayrılacak ilk isim belli oldu! Okan Buruk yıldız ismin üstünü çizdi

LİSTENİN EN BAŞINDAKİ İSİM KEREM DEMİRBAY

Galatasaray'da bu sezon istediği forma şansını bulamayan Kerem Demirbay, Okan Buruk'un ayrılacak listesinin en üst kısmında yer alıyor. Kariyerine Almanya'da devam etmek isteyen Kerem'in menajerine bu karar şimdiden bildirildi.

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ETİKETLER
#Spor
#galatasaray
#transfer
#okan buruk
#Kerem Demirbay
#Kadro Planlaması
#Spor
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